Matrimonio Ferragni Fedez: ecco la data

Dopo la romantica proposta di matrimonio di Fedez a Chiara Ferragni durante il suo concerto all’arena di Verona, l’attesissimo matrimonio si avvicina. La futura sposa in questi giorni ha infatti dichiarato che non vede l'ora di giurare "per sempre".

La data delle nozze Fedez e Ferragni

La location del matrimonio Fedez Ferragni

Molti avevano pensato che la coppia social più amata di Italia, si sarebbe sposata in agosto. Sembra però che i due abbiano scelto una data diversa. Le nozze, infatti, avranno luogo il 1 settembre 2018. La vigilia di ferragosto invece Chiara festeggerà con delle sue amiche il suo addio al nubilato. Gli sposi hanno dichiarato di voler condividere questi importanti momenti sui social, quindi non ci perderemo niente!Basandosi sulla scelta della meta dell’estate scorsa la location più probabile sembra essere la Sicilia, terra molto amata da entrambi, a Noto. Inoltre i nonni di Marina di Guardo (la mamma di Chiara) sono nati a Catania, il che rende l’opzione ancora più gettonata.