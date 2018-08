Fedez Ferragni: 10 indiscrezioni sul matrimonio dell'anno!

Il conto alla rovescia sta per terminare: Chiara Ferragni e Fedez si sposeranno questo sabato a Noto, in Sicilia. Cosa sappiamo finora di uno dei matrimoni più attesi dell'anno? Pensate che c'è addirittura chi lo definisce il royal wedding italiano! Vediamo cosa i Ferragnez hanno in serbo per noi.

L'abito di Chiara sarà firmato Dior

E l'abito dello sposo?

Raccolta fondi per la lista nozze

Il mood dell'evento? Probabilmente hippie

Trucco e parrucco della sposa saranno affidati allo storico collaboratore

Wedding planner e flower designer conosciuti e alla moda

Rito in chiesa? No, grazie

Il weekend matrimoniale comincia domani

Flower-party matrimoniale...dell'ottocento

Chi saranno gli invitati?

Notizia fresca fresca, Chiara ha ammesso che il suo abito sarà tarato. Stamattina la giovane ha pubblicato un breve video con indosso un bell'abito leggero e bianco, creando untra i suoi fan, i quali hanno probabilmente creduto che fosse una piccolissima anticipazione sul suo vestito da sposa. La fashion blogger ha poco dopo smentito pubblicando una foto sul suo profilo instagram e specificando che quello era solo il suo look prima di andare a fare l'Ci ha pensato Fedez stesso a smascherarsi, condividendo sui social che il suo abito sarà firmato daA fine luglio la coppia ha annunciato via social di aver aperto unaper il proprio matrimonio. Niente regali classici, quindi, ma unil cui ricavato verrà devoluto ina un follower dei due. Chi? Quello in grado di presentare ai due una propria causa o una causa a cui tiene nel migliore dei modi.Da cosa si intuisce? Dall'invito. L'invito al matrimonio dei Ferragnez è stato pubblicato dallo stesso Fedez e da numerosi invitati dei due sui social. Si tratta di undal quale spuntano le sagome degli sposi abbracciati con dietro un paesaggio che richiama molto il, il celebre festival della musica californiano. Resta poco tempo da attendere per sapere se questo indizio si rivelerà vero.Di chi parliamo? Di, che ha solo dichiarato di non poter rivelare nulla in merito. Com'è giusto che sia, ilsul look della sposa sarà massimo fino al momento dell'ingresso in scena e della camminata verso lo sposo.Per curare il matrimonio dell'anno non potevano che essere chiamati i più bravi e alla moda. Lascelta è, nota pr con origini pugliesi e già ideatrice del. Come, invece, gli sposi hanno optato per, tra i più richiesti del momento.Per volontà dei due sposi il matrimonio non ci celebrerà nella cattedrale barocca di Noto, bensì sarà uncelebrato in una location allestita in maniera particolare, a detta dei due.Già a partire da domani,, si aprono le danze! È infatti prevista all'interno di, nel centro di Noto, una festa per tutti gli invitati.Il posto scelto per celebrare il rito sarà l'ottocentesca, una splendida e intima tenuta lontana dal centro storico e per la quale è stato preparato unSono molti gli amici, più o meno celebri sui social, attesi a questo matrimonio. Ci saranno volti nazionali e internazionali tra cuie molti altri.