Eminem e Nicki Minaj stanno insieme? Tutta la verità

Sembra iniziato un vero e proprio flirt a distanza tra l'amato rapper Eminem e la cantante Nicki Minaj! Da poche settimane i due, dopo i vari rumors sui social, si sono lanciati qualche frecciatina. Essendo molto impegnati al momento, Eminem con il suo tour (in Italia il 7 Luglio a Milano) e Nicki con la produzione del suo quarto album "Queen" (in uscita a giugno), Nicki scherza su twitter "il nostro primo appuntamento dovrebbe essere in studio".

Le dichiarazioni di Eminem e Nicki Minaj

Tutto è iniziato quando Nicki ha lasciato intendere sui social che c'era del tenero con il rapper statunitense. Eminem ha risposto a questi rumors affermando che. Poi inaspettatamente il 25 maggio arriva la conferma da parte della cantante "usciamo insieme".Più tardi però Nicki durante un intervista a TMZ, ha rivelato chequando diceva di essere uscita con il rapper. Dopo queste dichiarazioni Eminem ha deciso di rispondere pubblicamente durante la sua esibizione al Boston Calling: "" rivolgendosi al pubblico "," ha urlato. "" La risposta di Nicki non è mancata su twitter: "Il fatto che lui sia sciocco e divertente come me. Mi piace troppo. Em abbiamo bisogno di te nell'album #Queen. Ecco dove sarà il nostro primo appuntamento; in studio mentre guardo i tuoi bellissimi occhi mentre scrivi i tuoi versi".