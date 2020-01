Coronavirus, e se arrivasse in Italia? I sintomi e come prevenire il contagio

Il Coronavirus: cos’è e come si trasmette

Coronavirus, quali sono i sintomi?

Nuovo Coronavirus: vaccini e prevenzione

Nuovo coronavirus: come evitare il contagio?

Nelle ultime settimane tra web, telegiornali e giornali si è fatto un gran parlare di unche ha iniziato a contagiare in primis la: il. Da come l’opinione pubblica sta trattando questo argomento sembra quasi che l’intera umanità siaa causa di questo nuovo contagio. Ma facciamo chiarezza:In questo articolo cercheremo di rispondere in modo completo a tutte queste difficili domande.Iniziamo dal principio, cercando di mettere in chiaro alcuni punti: come spiegato sul, intanto iniziamo con il parlare di, che sono una vastanoti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la sindrome respiratoria mediorientale () e la sindrome respiratoria acuta grave (). Quello che sta contagiando la Cina è però, ovvero un nuovo ceppo di coronavirus chenell'uomo e che in questo caso ha origine animale. Inoltre nella situazione attuale possiamo affermare che questo nuovo coronavirus, tuttavia ancora non ne conosciamo bene il modus, ma di solito la trasmissione avvienecon un paziente infetto, ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario.I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. Questo è più comune nelle persone già affette da patologie croniche dell’apparato cardio-vascolare e/o respiratorio, soggetti con un sistema immunitario indebolito, nei neonati e negli anziani.È quindi bene specificare che no, essendo una malattia nuova,e per realizzarne uno i tempi potrebbero essere anche relativamente lunghi. Intanto cosa si può fare? Si può: come? Le raccomandazioni per ridurre l'esposizione e la trasmissione di tutti i virus, e quindi nello specificocomprendono il, che quindi vanno lavate spesso con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche,, è quindi consigliato starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, oppure l’utilizzo di una mascherina eddi malattie respiratorie come tosse e starnuti.Tuttavia sottolineiamo cheL’OMS ha inoltre diramato alcune raccomandazioni generali per diminuire al massimo il contagio: