Chiara Ferragni torna all'università: Giurisprudenza alla Bocconi

La nostra Chiara Nazionale sembra sia interessata a tornare tra i banchi di scuola, o meglio dell’università. Infatti la signora Lucia, per inseguire il sogno scaturito dal suo blog, The Blond Salad, avrebbe lasciato l’università per dedicarsi interamente ai social. Ora, ad anni di distanza, dopo essere esplosa sul web come una delle maggiori influencer italiane e internazionali, dopo un matrimonio da favola e anche dopo la nascita del suo primogenito, Chiara sta pensando di finire i suoi studi.





Chiara Ferragni invitata dalla Bocconi

Da quanto emerge da indiscrezioni pubblicate su Affaritaliani.it , pare che Chiara Ferragni sia interessata a rispondere positivamente all'invito dell’ Università Bocconi , la stessa Università che la Ferragni ha abbandonato per seguire il suo sogno imprenditoriale a soli, che vorrebbe appunto rivederla in ateneo per permetterle di. E se vi state chiedendo il perché dell’invito,: è infatti prassi per il prestigio ateneo milanese contattare tutti coloro, celebrità comprese, i quali non abbiamo completato il ciclo di studi per cercare di agevolare la ripresa e quindi arrivare alla laurea.