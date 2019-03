After arriva al cinema: Meet & Greet ed esclusiva puntata della Skuola TV con i protagonisti!

L’attesa sta finalmente per terminare. Mancano infatti pochi giorni all’11 aprile, data di uscita di After. Il film evento della stagione è tratto dalla saga di libri nata su internet, e successivamente pubblicata in ben 30 Paesi con enorme successo, per mano della giovane scrittrice Anna Todd. In tante e tanti non vedono l’ora che esca il film per vivere, questa volta sul grande schermo, l’emozionante e turbolenta storia d’amore tra la studentessa modello Tessa e il ribelle Hardin, interpretati rispettivamente dagli attori Josephine Langford ed Hero Fiennes-Taffin.

Skuola.net seguirà da vicino questo evento portandovi contenuti esclusivi con i protagonisti del film e la straordinaria Anna Todd. Scopri di cosa si tratta!

Imperdibile Skuola TV con i protagonisti di After!

Skuola.net per After: Meet & Greet a Milano

Meet & Greet a Milano: Luca vi aspetta!

I motivi per non perdersi After al cinema

Appuntamento per! Il nostro inviato Luca, infatti, intervisterà! Proprio così: nei giorni scorsi, infatti, la redazione di Skuola.net ha chiesto alla community di inviarci le domande per gli attori e la scrittrice, e le migliori sono state selezionate per l’intervista.Come avrà vissutol’opportunità di vedere la propria storia sul grande schermo? Ed Hero, come si sarà sentito a interpretare il “bello e dannato” Hardin? Josephine avrà dei tratti in comune con il personaggio di Tessa?Per saperlo, non dovete far altro che seguire la puntata: restate connessi sul nostro, sullae, naturalmente,, venerdì 29 marzo!Volete conoscere meglio gli attori che daranno vita alla storia che ha fatto sognare tantissimi ragazzi in tutto il mondo? Le sorprese non finiscono qui! Infatti Skuola.net sarà presente all’incontro con i fan a Milano dedicato al film,presso la libreriaa Piazza Duomo.L’appuntamento si svolgerà. Anche stavolta, saremo conma, oltre a noi, ci saranno anche tanti ragazzi di tutte le età! Tra selfie, autografi, baci e abbracci, il nostro Luca sarà pronto a farvi vivere l’evento live sul nostro profilo Instagram: non perdetevi le Stories, quindi nel pomeriggio di venerdì 29 marzo!Ma c’è un dettaglio in più che dovete sapere: il nostro inviato Luca indosserà una felpa di Skuola.net, e i primi che lo troveranno mentre passeggia per Milano in piazza Duomo, poco prima del Meet & Greet, riceveranno deiper conoscere i propri idoli.Vi diamo pochi fondamentali indizi: simpaticissimo, intelligente e… se volete saperne di più,. Non preoccupatevi, lo riconoscerete di sicuro!I motivi per correre al cinema e non perdersi l’adattamento del primo capitolo della, un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema, sono davvero tanti, eccone alcuni!



1. Il primo film nato da fanfiction

Di film nati da romanzi di successo la cinematografia è piena, lo sanno tutti. After rappresenta, però, una novità perché il romanzo da cui è tratto è a sua volta frutto di un altro genere: la fanfiction, ovvero un’opera letteraria realizzata da un fan che, prendendo spunto da storie o personaggi di cui è appassionato, ne realizza un proprio racconto. E così Anna Todd, grande ammiratrice dell’ex componente degli One Direction ora solista Harry Style, ha scritto su Wattpad, la community online dedicata a lettori e scrittori, la sua opera.

Prima di After, nessuna fanfiction è mai arrivata sul grande schermo. Si tratta quindi di un evento unico nel suo genere, non vorrete mica perderlo?!



2. E’ una delle pellicole più attese del 2019

Sarà per ciò che abbiamo appena detto (ma non solo, ne siamo certi), sta di fatto che After è di sicuro uno dei film più attesi del 2019. Tantissime le fan, ma anche i cinefili più accaniti che non perdono un’uscita, che lo attendono con davvero molta ansia! Impossibile infatti non provare curiosità per una pellicola basata su una storia, scritta da una giovanissima ragazza, in cui i protagonisti assoluti sono dei teenager alle prese con i loro problemi e i loro, sempre ingarbugliati, sentimenti.



Insomma recarsi al cinema l’è davvero doveroso ragazzi, quando vi ricapita ti vedere un film fatto apposta per voi?



3. Aiuterà a risolvere i problemi di cuore

Quello che Tessa si trova a dover risolvere è un dilemma che accomuna tutte le giovani teenager, e non solo loro: meglio un fidanzato arrogante e ribelle oppure uno dolce e affidabile?

Tutte le adolescenti infatti, si sono trovate almeno una volta a dover risolvere questo enigma che tante notti insonni ha causato... e non è detto che capiti una volta sola nella vita! Il film, quindi, potrebbe essere un’ottima occasione per aiutare tante ragazze ad arrivare ad una soluzione del complicato dilemma. Magari invitare entrambi a vedere il film potrebbe essere un’esperienza da ricordare!



4. Sarà facile riconoscersi nella protagonista

Una delle ragioni che sta alla base del successo ottenuto da After, è certamente il fatto che esplori a 360° la vita degli adolescenti. Riconoscersi quindi in Tessa, nei suoi problemi ma anche nelle emozioni che prova e i turbamenti che ne conseguono, è davvero molto semplice. E se lo è stato attraverso le pagine di un libro lo sarà ancora di più guardando il film. Inoltre, potrete dare un volto non solo alla protagonista, ma anche al ribelle Hardin e all’affidabile Noah. Chissà, magari gli attori scelti somiglieranno caratterialmente e anche fisicamente ai vostri pretendenti!



5. Scoprire le differenze con il romanzo

Così come accade spesso, anche l’adattamento cinematografico di After presenta qualche lieve differenza rispetto al romanzo che milioni di lettori e lettrici in tutto il mondo hanno apprezzato. La stessa Anna Todd, autrice del best seller, ha dichiarato che sono stati apportati dei piccoli cambiamenti ma che nulla stravolgerà la travolgente storia tra Tessa e il suo Hardin.



Se volete quindi mettere alla prova le conoscenze su, e capire se siete davvero fan sfegatati, correte al cinema l’a vedere il film. Sarete in grado di cogliere tutte le differenze tra il film e il romanzo?