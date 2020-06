“Vivi Internet, al meglio”: con la ministra Lucia Azzolina e Julia Elle parleremo di sicurezza in rete

Non perdere l’appuntamento con Lucia Azzolina, Julia Elle e gli esperti di Google, Altroconsumo e Fondazione Mondo Digitale

‘Vivi Internet, al meglio’: dagli YouTuber alle attività nelle scuole, passando per il videogioco Interland

I punti cardine del progetto ‘Vivi Internet, al meglio’

Utilizza la tecnologia con buon senso. Se usato senza attenzione, il web - soprattutto per i più piccoli - può creare situazioni complicate. E’ quindi importante farne un uso equilibrato e intelligente, solo così Internet può essere una vera e propria opportunità di crescita e apprendimento.

Impara a distinguere il vero dal falso. Non sempre le persone e le situazioni che si incontrano online sono ciò che sembrano. E’ necessario per i ragazzi imparare a distinguere il vero dal falso.

Custodisci le tue informazioni personali. Proteggere la propria privacy e quindi mettere in sicurezza le informazioni più preziose aiuta i ragazzi a evitare di danneggiare la loro reputazione e a salvaguardare i loro rapporti personali.

Diffondi la gentilezza. Su Internet è possibile diffondere sia messaggi positivi che negativi. Solo assumendo comportamenti positivi è possibile contrastare fenomeni come l’hate speech e cyberbullismo.

Nel dubbio, parlane. Per i ragazzi deve essere importante sapere che in caso di dubbi possono rivolgersi ad un adulto. Compito di questi ultimi è quindi quello di promuovere una comunicazione aperta, sia a casa che in classe.

La situazione che stiamo affrontando negli ultimi mesi ha certamente rafforzato il, soprattutto nelle vite dei ragazzi e dei bambini. Con la chiusura delle scuole, infatti, gli studenti si sono ritrovati a continuare il loro percorso formativo, senza quindi mettere in pausa il loro apprendimento, solo ed esclusivamenteE così l’aumento del, complice il lockdown e quindi l'impossibilità di uscire, ha portato anche un incremento delle possibilità di imbattersi anche nei. Come difendersi da tali pericoli e con quali strumenti? In soccorso dei ragazzi e dei bambini, ma non solo, c’è, sviluppato dain collaborazione cone promosso da, il Safer Internet Center italiano coordinato dal Ministero dell’Istruzione, nell’ambito delle attività di sensibilizzazione ed educazione all’uso consapevole della rete. Scopo del progetto è proprio quello di fornire gli strumenti adeguati per. Sono in arrivo importanti novità per il progetto e quindidiventa l’occasione per anticiparle e per approfondire. Tra gli ospiti ci saranno anche la, da sempre attenta al tema dell’educazione digitale, e, famosa creator seguitissima dalle famiglie.In questi mesi ci siamo resi conto come sia facile passare tante ore online e magari provare con difficoltà a staccarci dai nostri device. Oppure scoprire che alcune persone, prodotti o notizie non sono quello che il realtà si spacciano di essere. E che anche i più smaliziati possono smarrirsi. Non perdere quindi iche interverranno in questa puntata speciale della Skuola Tv. Per questa puntata davvero speciale ci saranno due conduttori che la community di Skuola.net conosce molto bene:. Insieme alla ministrae alla creator, ci saranno anche, Direttrice Affari Istituzionali e Public Policy Sud Europa Google,, Responsabile Relazioni esterne Altroconsumo, e, Direttore Generale Fondazione Mondo Digitale.La puntata su Skuola.net è una delle tante iniziative del progetto ''. Per avvicinare i giovani ai, infatti,si è avvalso della collaborazione di un, che ha realizzato una serie di video in cui i protagonisti vestono i panni degli adolescenti e ne affrontano i dilemmi e le perplessità in materia di. Sempre sul sito di ‘ Vivi Internet, al meglio ’ i ragazzi possono prendere confidenza con i temi del progetto attraversoche illustrano loro come usare il web in maniera responsabile. L’iniziativa coinvolge anche i più piccoli: sono in arrivo infatti contenuti e attività specifiche per i bambini, come ad esempio Interland, il gioco online che li aiuta ad apprendere i concetti di sicurezza e cittadinanza digitale, divertendosi Ma per raggiungere lo scopo, cioè imparare a usare il web in modo positivo, è necessaria la presenza di tutti. E così ‘Vivi Internet, al meglio’ ha pensato anche ai genitori, dando loro la possibilità di mettere alla prova le conoscenze attraverso una serie di quiz, e agli insegnanti, che avranno l’opportunità di partecipare a corsi online per approfondire le loro conoscenze.Sono in tutto 5 i punti su cui si concentra il programma del progetto, ciascuno dei quali mira aE’ solo seguendo questi consigli che i ragazzi e i bambini hanno la possibilità di. Per farlo però occorre anche il supporto di tutti, famiglie e insegnanti inclusi. Noi di Skuola.net, che siamo nati e cresciuti grazie al, non potevamo non impegnarci nella diffusione di queste fondamentali conoscenze. Così nellale approfondiremo passo dopo passo, ma senza spoilerare troppo. I