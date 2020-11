Assemblea di Istituto: cosa cercano gli studenti dall'educazione digitale? Risponde Lucia Azzolina - 30 novembre ore 15.00

La Ministra Lucia Azzolina prende parte all’ “Assemblea di Istituto”

Gli ospiti della prima “Assemblea di Istituto” su Skuola.net

Il Covid-19 sta tenendo in ostaggio le scuole italiane, soprattutto quelle superiori, che, data l’emergenza sanitaria, hanno dovuto di nuovo ricorrere alla didattica a distanza. Tanti elementi importanti della vita quotidiana degli studenti sono venuti a mancare, tra cui le, momenti in cuiProprio per sopperire a questa mancanzaha pensato di organizzare una. Assemblea di Istituto è un, con l’obiettivo di permettere ai ragazzi delle scuole di dialogare, tutti pronti ad ascoltare e a condividere idee e consigli per superare questo periodo difficile. Ad interrogare i nostri ospiti, saranno proprio le figure centrali di ogni assemblea di istituto:. Il primo appuntamento è fissato perIn Google come in Skuola.net siamo fortemente convinti che l, a cui non si può rinunciare neanche in questo periodo difficile. Abbiamo quindi pensato di, dando agli studenti. Questi appuntamenti saranno quindi un modo per imparare diverso, e spesso più coinvolgente, rispetto al tradizionale, perché aprono la strada. Ma quali saranno gli argomenti che andremo ad affrontare? I focus delle puntate riguarderanno. Grazie a questi appuntamenti, che si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico, si creeranno occasioni di discussione che, svolgendosi online, non coinvolgeranno solo i rappresentanti della comunità scolastica individuata sul territorio, ma ancheÈ ora di svelare gli ospiti che saranno presenti in questa prima Assemblea di Istituto sul web. A farci compagnia come ospite d’onore sarà lache ci accompagnerà non soltanto nella prima puntata, ma in. Mentre a intervenire durante la chiacchierata di lunedì 30 novembre saranno, Public Policy and Government Affairs Senior Analyst di Google,, Director Public Affairs & Media Relations di Euroconsumer,, creator di YouTube. A intervistarli tre rappresentanti degli studenti selezionati da Skuola.net:Rappresentante d’Istituto dell’IIS Palazzolo Acreide (Siracusa),, Rappresentante d’Istituto ITE Enrico Tosi Busto Arsizio (Varese), e, Rappresentante della consulta dell’ISS Palazzolo Acreide (Siracusa). Il tema dell’Assemblea di Istituto sul quale tutti discuteranno è, con particolare attenzione ai temi del Digital Wellbeing e della Media Literacy.A condurre questa puntata densa di ospiti e nella quale si discuterà in merito a un argomento così interessante e ancora poco dibattuto come l’educazione alla cittadinanza digitale a scuola,. A loro l’arduo compito di destreggiarsi all’interno di una tematica tanto delicata quanto poco conosciuta dall’opinione pubblica sia di grandi che di più giovani. La live inizierà. Non mancare!