Condividere o non condividere? Scopri come vivere al meglio il web

Nonostante sia il luogo dove poter comunicare con tutti, condividere i propri pensieri, le proprie idee e trovare qualsiasi cosa, il web è allo stesso tempo pieno di rischi dove ogni azione può avere delle conseguenze, anche gravi. Proprio su questo tema Generazioni Connesse, il Safer Internet Centre italiano coordinato dal Miur, ha lanciato la nuova campagna informativa sull’uso consapevole della rete “#CONOSCERE #VIVERE #SCOPRIRE il Web”. Scopri su cosa si baserà la seconda fase della campagna, rivolta agli studenti, #VIVEREilweb.

Come #VIVEREilweb

Usare il web in modo responsabile

La seconda fase della campagna fornisce ai ragazzi lee da tenere ben presenti quando si stringono amicizie in rete. Dietro quello che sembra un banale follower infatti può nascondersi un potenziale adescatore. Non solo, è importante sapere che attraverso il web, magarimessaggi d’odio truffe o in immagini e video offensivi. Peggio,o di atti di cyberbullismo. Il web infatti non fornisce la possibilità di guardare negli occhi la persona con la quale chatti. Altre volte invece lae su quella degli altri. Per tutti questi motivi è importante vivere il web in modo positivo, critico e responsabile,Per usare il web in modo responsabile è necessario riflettere, quindi usare la testa, ovvero pensare ache riguarda te o altre persone., quindi, vuole invitare tutti i ragazzi a porsi degli interrogativi e lo fa tramite tanti contenuti e video,Qui vi proponiamo la storia didel giornalino della sua scuola, cheLe opportunità che il giornalista in erba ha sono due:amplificando così l’episodio di violenza di cui è vittima il suo compagnoin modo da condannare attraverso le parole della vittima, l’atto di bullismo. TuGuarda il video: