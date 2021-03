Videogiochi: ecco come evitare di finire in game over

Quando il gioco diventa “troppo”?

Quali sono i campanelli d’allarme?

Esistono disturbi o malesseri legati al gioco online?

Come si riconosce la dipendenza da gioco?

Ti senti assorbito totalmente dal gioco;

Ti senti preoccupato e ossessionato dal gioco;

Il gioco ti consente di sfuggire alla realtà con la sperimentazione di emozioni più piacevoli;

Hai sempre di più l’impulso di giocare e di sperimentare emozioni positive;

Senti di dover dedicare più tempo ai giochi;

Se non puoi giocare sviluppi ansia, depressione e irritabilità;

Ti ritiri socialmente, tendi a isolarti;

Anche se comprendi la gravità della situazione e sospendi di giocare comunque non riesci a interrompere del tutto;

Menti agli altri sull’utilizzo che fai dei giochi on line;

Hai perso o metti a rischio relazioni o opportunità a causa dei giochi su Internet o hai perso interesse verso attività nella vita reale.

Come supportare chi è dipendente da gioco?

Esistono altri rischi legati al gioco online?

A chi rivolgersi in una situazione di pericolo?

Quali sono le buone pratiche per giocare lontano dai rischi?

Chi non ama i? Tutti quanti, almeno una volta nella vita, si sono appassionati a un gioco. Questo perché ne esistono di tutti i tipi: usandochiunque può dedicarsi a un’avventura completamente virtuale, dalle più semplici alle più complesse, che rispondono ai gusti più diversi.L’altro lato della medaglia è, però, cheSe il tempo passato sui giochi è eccessivo, o si scelgono prodotti non adatti o, ancora, se si adottano comportamenti rischiosi - soprattutto online - possono infatti insorgere dei problemi. Da quelli legati all’uso continuo e prolungato (malessere, disturbi del sonno o dell’umore, fino alla vera e propria dipendenza) a quelli legati ai pericoli della rete (cyberbullismo, adescamento online, truffe online, etc), è possibile però imparare a starne alla larga. Per farlo, abbiamo chiesto agli esperti di, di rispondere alle domande frequenti sulle possibili conseguenze di un cattivo uso dei videogames e sui consigli per poter giocare liberi da preoccupazioni.In questo caso, non bisogna considerare solo la quantità di tempo che si trascorre usando la Rete, ma anche. Per esempio, bisognerebbe chiedersi se il tempo trascorso online ci sta distogliendo in modo significativo da altre attività quotidiane importanti, ma allo stesso tempo anche soffermarsi sulla tipologia di gioco, perché non tutti i giochi online sono uguali.. In questo caso, meglio evitare di continuare a giocare.Esistono dei segnali che possono far accorgere che si sta esagerando con il gioco online. Se, ad esempio, si, si abbandonano, si inizia a non dedicare piùpur di giocare, significa che il rapporto con il gioco online potrebbe non essere più positivo: in questo caso, inizia a fare attenzione e magari prova a interrompere per un periodo.E' possibile riscontrare deipassando ore e ore a giocare per periodi prolungati? La risposta è sì. Ad esempio, l’uso eccessivo e continuo di videogiochi può avere. In particolare, se hai giocato a lungo a, puoi iniziare sentirti, ansioso o nervoso, o sviluppare addirittura della tachicardia. Al contrario, è possibile invece che tu possa “abituarti” alla violenza e sentirti indifferente davanti ad episodi di violenza “reale”.La(Net gaming addiction o Internet Gaming Addiction) è inserita all’interno del. Recentemente la dipendenza da videogame è stata inoltre riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come una vera e propria patologia. Ilè entrato a far parte dell', il cui testo aggiornato entrerà in vigore dal gennaio 2022. Ma quando si può parlare di vera e propriaQuesta si realizza quando si rileva un abuso, ossia un utilizzo continuativo e sistematico della rete al fine di giocare impegnando la maggior parte delle giornate, con la conseguente sottrazione del tempo alle altre attività quotidiane. Di seguito i sintomi che devono essere presenti (per un arco di tempo di almeno un anno):Che sia tu stesso a sviluppare segnali preoccupanti legati al, o che sia un amico o un parente, è meglio muoversi subito. Cosa fare in questi casi? Il primo consiglio è quello di non sottovalutare i campanelli d’allarme e di osservare la situazione. Se ti accorgi di avere abitudini che portano a isolarti e a compromettere il tuo benessere,: rivolgiti a un adulto di cui ti fidi, un esperto o un professionista qualificato. La stessa cosa se ad averne bisogno è una persona a te vicina:e prova a indirizzarlo verso qualcuno che possa aiutarlo.Ci sono altria cui fare attenzione. Quando giochi online, è sempre importante chiederti se ti stai comportando in modo da garantire la tua sicurezza. Ad esempio, non dovresti mai condividere le tue informazioni personali o interagire in modo poco sicuro con persone che non conosci. La rete è infatti un luogo “virtuale” che può offrire innumerevoli opportunità, ma anche. È possibile “incontrare”che possono usare i tuoi dati al fine di compiere(truffe, furto d’identità etc), o persone che insultano o mettono in atto comportamenti di. Non ultimo, possono esserci adulti che cercano il contatto con ragazzini/e adolescenti, ma anche più piccoli, con l'intenzione die, magari, poterli incontrare dal vivo.Qualora ti accorgessi di trovarti in una situazione di rischio come quelle presentate sopra (cyberbullismo, adescamento online, etc) devi rivolgerti in primis, che sia un genitore, un familiare o un docente. Puoi trovare aiuto anche nei consultori o nei centri di ascolto nel tuo territorio, o nello sportello psicologico della tua scuola, se presente. Oppure, più in generale, nei presidi presenti nel tuo territorio. Se non trovi riferimenti a portata di mano può esserti di aiuto la Helpline di Telefono Azzurro , sia per una prima gestione della problematica, sia per verificare a quali agenzie/servizi vicino a te puoi rivolgerti.Giocare online è il passatempo preferito di molti ragazzi della tua età, ed è importante. Le regole da seguire per raggiungere questo obiettivo sono molto semplici. In primo luogo, è bene rispettare i, la classificazione dei videogiochi che conferma se il gioco è adeguato o meno a giocatori di una determinata età. Ti consigliamo poi di condividere con un adulto di riferimento - che siano i tuoi genitori, parenti o qualcun altro di cui ti fidi -. Cerca inoltre di diversificare le attività e le modalità di gioco, in modo da evitare i possibili disturbi che abbiamo elencato precedentemente.Se ti serve approfondire questo tema, visita il sito di Generazioni Connesse , il Safer Internet Centre italiano coordinato dal ministero dell’Istruzione.