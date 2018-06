WhatsApp, arrivano le videochiamate di gruppo

WhatsApp cambia ancora, con una delle funzionalità più attese: le videochiamate di gruppo. L'aggiornamento è stato annunciato durante la conferenza F8 per gli sviluppatori, e adesso è stata attivata solamente per una ristretta cerchia di utenti, prima che sia diffuso tra tutti i cellulari iOS e Android. A riportare la notizia, il blog WABetaInfo.

Videochiamate di gruppo di WhatsApp: quando e come attivarle

Per poter utilizzareè necessario installare le versioni WhatsApp 2.18.145 su Android (ancora in versione beta), e la 2.18.52 su iOS. La funzione si attiva in maniera molto semplice: basterà far partire una normale videochiamata, e cliccare sull'icona per aggiungere un nuovo partecipante. La novità sarà disponibile per tutti già dalla fine di maggio.