Arriva la Tv verticale che "copia" lo smartphone

Si chiama Sero ed è la nuova tv presentata da Samsung: la vera novità è che l'apparecchio è in grado di ruotare per poter essere utilizzato anche in verticale. Esattamente come il tuo smartphone. Questo modello - costosissimo - per ora uscirà soltanto in Corea, ma potrebbe sbarcare anche negli Stati Uniti e in Europa.

La Tv che ruota e diventa verticale

a tutti gli effetti,Vi chiederete: perché creare un televisore che mima lo smartphone?Ovviamente, perché ormai - in particolare i giovani - non possono fare a meno dei social network. E su Instagram o Snapchat, inutile dirlo, tantissimi contenuti (le Stories per prime) vengono visti proprio in verticale. Questo televisore, quindi, è stato pensato proprio per un pubblico giovanissimo che può usare le funzioni smart della Tv, per usare i social o i siti di e-commerce.Quanto costa questo gioiellino?