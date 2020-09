Super Errori, torna la webserie di Generazioni Connesse che aiuta a usare internet al meglio

Super Errori Reloaded

Chi sono i Super Errori

L’Incredibile Url - Clicca sempre su tutto, senza fare distinzioni e, spesso, senza fare la dovuta attenzione. Quando naviga su siti sconosciuti, inserisce e invia dati personali con noncuranza: quando il danno è fatto si arrabbia, ma ormai è troppo tardi.

La Donna Visibile - Posta senza pensare: invia, pubblica e condivide dando informazioni personali che la espongono ai bulli o anche peggio. Ad esempio, l'indirizzo di casa o il numero di telefono. Una volta ha inviato al suo ragazzo delle foto sexy, lui le ha girate a un amico "fidato" e, purtroppo, sono ancora on line.

Tempestata - Mette online le sue informazioni personali rendendole visibili a tutti. Inoltre, racconta sul suo blog esperienze personali, anche intime, citando amici e conoscenti senza preoccuparsi di quello che pensano. Poi però, qualcuno ha cominciato a prenderla di mira ed è diventata vittima dei bulli on line.

Chat Woman - Chatta in continuazione: ha il cellulare incollato alla mano e lo usa a scuola, a pranzo, a cena, mentre dorme, dimenticandosi che la vita reale è altrove.

Silver Selfie - Per lui ogni occasione è buona per scattarsi una foto e condividerla sui social. È ossessionato dalla propria immagine e da quello che pensa la gente online. Senza dimenticare che scatta foto anche in situazioni pericolose, distraendosi mentre attraversa la strada o cose di questo genere.

L’Uomo Taggo - Condivide video e foto ricevuti in privato, tagga gli amici senza mai chiedere il permesso e aggiunge persone che non conosce sui social per osservare le loro abitudini e coinvolgerli in condivisioni imbarazzanti.

Il Postatore Nero - La sua specialità è pubblicare post offensivi sui social network, alla ricerca dell'applauso facile. Ma il postatore nero è in realtà il più pericoloso dei Super Errori, perché è potenzialmente presente in tutti quanti, quando si fanno vincere dal “lato oscuro”. Per questo gli altri “Errori”, dopo aver imparato la lezione, si uniranno per sconfiggerlo.

L’obiettivo della campagna dei Super Errori

La squadra deitorna in una inedita web serie - dal titolo “Super Errori Reloaded” - per aiutare gli studenti a navigare senza rischi.si troveranno di nuovo insieme per combattere contro il, l’incarnazione del “lato oscuro” di ogni utente di Internet, potenzialmente presente in ognie per questo ancora più pericoloso.Determinata a sconfiggerlo, la squadra avrà dalla sua parte un nuovo personaggio, un piccoloche seguirà le vicende e contribuirà alla vittoria sul temibile nemico. Ma il rischio che iltorni è sempre in agguato: per questo è importante imparare i. E’ quello che si propone la nuova campagna di, che da anni porta i, al fine di educare i più giovani al corretto uso della Rete., uno per ogni rischio della Rete, e i loro amici, faranno i conti quindi con nuove storie e situazioni, e attraverso queste avventure quotidiane affronteranno diverse tematiche - una per puntata - sullaSuiogni settimana conosceremo meglio i sette personaggi in 4 episodi, connessi a un fenomeno virtuale diverso: dalle bufale all’hate speech, dall’adescamento on line alle pericolose challenge, senza dimenticare un riferimento alle cattive pratiche emerse durante la didattica a distanza. Ogni lunedì, a partire da questa e per le successive 4 settimane,Squadra che vince non si cambia, ma si arricchisce: idi "Super Errori Reloaded" rimangono quelli di sempre. Ma a loro si aggiunge un alleato che, nei panni del, aiuterà il gruppo a dare risonanza alle proprie giuste azioni. Ma chi sono questi Super Errori e cosa rappresentano?, dopo la prima edizione del 2017, con l’obiettivo di sempre:, in prima linea contro i rischi del web, nasce per fornire informazioni, consigli e supporto concreto non solo ai ragazzi, ma anche a genitori, docenti ed educatori, per tutto ciò che riguarda la loro vita “virtuale”. Oltre alle campagne informative, infatti,: tra gli altri, un sito con materiali didattici, contenuti testuali e video, notizie, guide e altre risorse sul tema; diverse iniziative on line e off line, anche rivolte alle scuole, volte a proteggere i più giovani dai pericoli di un uso poco consapevole del web e dei social; infine, unagestita da Telefono Azzurro, e una chat presente sul sito www.azzurro.it , a cui i ragazzi possono rivolgersi direttamente in caso di necessità.