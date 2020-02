Sicurezza sul web, Azzolina: educare alla Rete per formare cittadini consapevoli

Safer Internet Day: insieme per imparare a navigare sicuri

Martedì 11 febbraio si è celebrata la sedicesima, dal titolo “Together for a Better Internet”. Tante le iniziative che hanno coinvolto scuole e studenti: una fra tutte quella organizzata da, il Safer Internet Center coordinato dal Ministero dell’Istruzione, alInsieme ai ragazzi e alle Istituzioni, hanno partecipato youtuber, influencer, giovani attivisti, decisori politici ed esperti, per dialogare insieme sui temi della sicurezza in Rete e dell’uso consapevole di Internet.era lì per raccogliere le testimonianze dei più giovani e scoprire quale sia il loro rapporto con il web e in particolare con i social network. Davanti alle nostre telecamere,ha affermato l’importanza dell’educazione digitale a scuola e rivelato qualche particolare del suo rapporto con i social network.Guarda il video per vedere l’intervista completa!Ilè istituito e promosso dallaogni secondo martedì di febbraio, per sensibilizzare ed educare i ragazzi. L’evento per il SID 2020 ha previsto attività per studenti e interventi istituzionali, e si è svolto in presenza, come anticipato, della. Hanno partecipato anche Daniele De Martino, del Compartimento Polizia Postale Campania, Viviana Gasperini, rappresentante del Garante della Privacy, Francesco Posteraro, Commissario dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, e Ilaria Antonini, Capo Dipartimento delle Politiche per la Famiglia. E’ intervenuta poi anche la Senatrice Elena Ferrara, prima firmataria della Legge 71/2017 di contrasto al fenomeno del cyberbullismo.