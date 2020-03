Sexting, quali sono le possibili conseguenze?

L’amore ai tempi dei social: che cos’è il sexting

Sexting: le possibili conseguenze

Mancanza di controllo: una volta inviato un file è difficile tornare indietro. Questo accade perché tutto ciò che si condivide in rete è prevalentemente impossibile da rimuovere. Qualcuno potrebbe aver già scaricato e diffuso il contenuto su altre piattaforme o inviato ad altre persone.

Rischio di estorsione sessuale: conosciuto con il termine inglese, revenge porn, consiste nella condivisione pubblica di immagini o video intimi senza il consenso dei protagonisti degli stessi. O nella minaccia di diffusione di tali immagini in cambio di nuove immagini o di perpetuare un legame. può, dunque, succedere che un ex fidanzato/a che vuole vendicarsi, diffonda questo materiale. Le vittime non avranno mai la possibilità di eliminarlo in modo definitivo dal web.

Reputazione screditata: la circolazione incontrollabile e non voluta di foto e video erotici può nuocere alla reputazione di chi è ritratto, creando così problemi con nuovi partner o influenzando i futuri rapporti di lavoro.

Pedopornografia: è un reato che consiste nel produrre, divulgare, diffondere e pubblicizzare, anche per via telematica, immagini o video ritraenti persone minorenni coinvolte in comportamenti sessualmente espliciti, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali a fini soprattutto sessuali.

Adescamento: una certa immagine online di sé potrebbe attirare adulti potenziali abusanti Queste persone interessate sessualmente potrebbero accedere ai dati personali della vittima e tentare di adescarla.

Suggerimenti per evitare le conseguenze del sexting

Se vuoi catturare l’attenzione di qualcuno che ti piace o vuoi farti accettare in una cerchia di compagni, ci sono tante alternative al sexting

Non inviare foto di nudo o messaggi sessuali neanche se si tratta di uno scherzo: ad esempio una foto rubata in gita può sembrare divertente, ma per chi è ritratto (e per la legge!) non lo è…

Non pubblicare foto compromettenti sui social per catturare l’attenzione di qualcuno o per ottenere più “mi piace”

Non scambiare foto di nudo. Se qualcuno ti invia del materiale pedopornografico, spiega subito le conseguenze e avvisa un adulto di riferimento, chiedi di eliminarlo da tutti i dispositivi su cui è stato sincronizzato. Ti consigliamo, inoltre, di parlarne con un adulto per prevenire insieme spiacevoli conseguenze.

Se sei una vittima di vittima di revenge porn o se le tue immagini sono sfuggite allo scambio consensuale parlane subito con i tuoi genitori e contatta le autorità competenti per richiedere la rimozione dei contenuti online e se non te la senti chiama la helpline di Generazioni Connesse.

Con il termine- dall’inglese, unione di due parole: sex e texting – si fa riferimento alla diffusione dicon contenuto erotico e sessuale personale attraverso. È un fenomeno piuttosto comune tra gli adolescenti, soprattutto tra fidanzati, ed è inserito nel processo di costruzione e scoperta della propria identità e sessualità.Secondo una recente ricerca di Skuola.net per la Polizia di Stato, che ha coinvolto 6500 ragazzi tra i 13 e i 18 anni , il 24% di loro ha scambiato almeno una volta immagini intime con il partner via chat o social (sexting).Se non hai mai sentito parlare die non conosci le possibili conseguenze, ecco una guida pratica fatta a posta per te!Attraverso le, la diffusione di contenuti di natura sessuale può avvenire in modo molto rapido. Come già accennato, questo fenomeno consiste nello. Degli esempi? Foto o video che ritraggono persone minorenni nude, seminude o in atteggiamenti sessuali. La potenziale diffusione incontrollabile di questi contenuti fa sì che questi possano diventare di dominio pubblico causando conseguenze drammatiche. Occorre, dunque, fare un distinguo tra: il primo consiste nell'invio di contenuti multimediali sessuali, il secondo si verifica quando questi vengono ricevuti.La diffusione di tali contenuti può causare gravi problemi. Spesso, ragazzi/e sottovalutano i rischi che l’invio di contenuti sessuali può apportare alla propria vita sociale e personale. Ecco le possibili conseguenze del, raccolte nel vademecum di, centro italiano per la sicurezza in rete:Per evitare che una tua foto, di un tuo amico o un conoscente si diffonda in rete, ecco dei consigli pensati per te: