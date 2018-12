Scoprireilweb: 7 consigli per i genitori dei nativi digitali

Internet, e in particolare il mondo dei social, è sempre più utilizzato da giovani e giovanissimi spesso senza il controllo dei genitori. Il pericolo per questi ultimi è quindi di non riuscire a tenere sotto controllo quelli che sono i pericoli in cui è possibile incappare sul web. Proprio per aiutare i genitori, Generazioni Connesse, il Safer Internet Centre italiano coordinato dal Miur ha lanciato la nuova campagna informativa sull’uso consapevole della reta “#CONOSCERE #VIVERE # SCOPRIRE il Web”. Ecco i 7 utili consigli di #SCOPRIRE il web, la terza fase della campagna, dedicati a tutte le mamme e i papà per evitare che i loro figli possano incontrare dei rischi navigando su Internet.

1. Cyber-attivati

2. Entusiasmali

3. Chiacchiera

4. Sii un modello da seguire

5. Non spiare, chiedi!

6. Metti un limite di sicurezza

7. Vai a scuola anche tu

Se per te WhatsApp e social network sono parole che hanno un significato oscuri, addirittura sono un po’ difficili da pronunciare, è il caso di risolvere questo problema! Da genitore devi innanzitutto. Solo così avrai modo di comprendere appieno. Mi raccomando però, non essere invadente: evita quindi di mandare loro continuamente messaggi e taggarli in tutti i tuoi post di Facebook!Se conosci bene il web,, magari indicando loro i siti interessanti e facendo loro capire quali opportunità può offrire Internet. Mi raccomando, però, non farti prendere dalla mano! I tuoi figli devono capire che al di fuori del web c’è comunque un mondo da scoprire e pieno di cose da vedere!Se vuoi che i tuoi figli si confidino con te su problemi legati al web, devi innanzitutto. In questo modo diventerai per loro un vero e proprio punto di riferimento nel caso in cui volessero comunicarti qualsiasi dubbio o preoccupazione.Se vuoi che i tuoi figli usino bene il web devi essere il tu il primo a dar loro. Come? Ecco alcune semplici dritte da adottare: inizia a navigare in modo sicuro, quindi evita di usare siti che non lo sono o che potrebbero danneggiare i tuoi apparecchi attraverso virus o semplicemente pagine che divulgano notizie errate. Altra cosa, ricorda di non lasciare acceso il telefono di notte, spegnilo! Guardando te, i tuoi figli assumeranno i tuoi stessi atteggiamenti.A nessuno piace essere spiato o controllato, tantomeno ai figli soprattutto se adolescenti! Nonostante l’intento sia quello di proteggerli, ovviamente. Per essere al corrente delle persone e i luoghi che frequentano, o delle cose che li rendono felici,Per permettere ai tuoi figli di navigare in modo sicuro su internet, la soluzione migliore rispetto al controllo in stile ‘investigatore privato’ è quella dicome tablet e smartphone. Solo così potrai esser davvero sicuro che i tuoi figli eviteranno contenuti nocivi o diseducativi.La scuola è certamente il luogo dove i ragazzi trascorrono più tempo in assoluto. Per entrare il più possibile in contatto con loro, quindi, cerca di. Solo così, e parlando con gli insegnanti, sarai in grado di conoscerli e capirli meglio!