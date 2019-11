“Generazioni creative”: dare vita al miglior web possibile si può!

La creatività al servizio dell’educazione digitale

Sotto con le idee per trasformare. Mettendo al centro il tema della sicurezza. In tutte le scuole superiori approda un. Si chiama “Generazioni creative - il miglior web possibile” e si propone proprio l’obiettivo di valorizzare un uso consapevole delle varie forme artistiche ed espressive del mondo digitale. A promuoverlo. Che, per incoraggiare gli studenti a riflettere su questi aspetti, ha deciso di lasciare ai ragazzi piena libertà nella scelta dei formati attraverso cui esprimere i propri contenuti.Il progetto,, ha lo scopo di sensibilizzare gli studenti su alcuni temi di estrema attualità, che riguardano. Suscitando una riflessione che dovrà essere trasferita nelle idee dei ragazzi, che potranno essere unsul tema della sicurezza online e dell’identità digitale. Per favorire la realizzazione di prodotti di buon livello, che seguano canoni ben precisi, saranno previste anche delle lezioni - organizzate dai partner - sul linguaggio cinematografico e audiovisivo.Come detto, gli studenti che vorranno partecipare a “Generazioni creative - il miglior web possibile” potranno scegliere tra. Ma dovranno concentrarsi su due categorie:In entrambi i casi, affinché il lavoro sia considerato valido dalla giuria del concorso, sarà inoltre necessario specificare alcuni elementi generali e strutturali che riguardano sia i personaggi che si relazionano sulla scena, sia le varie parti in cui si snoda la vicenda (esordio, svolgimento, conclusione). La lunghezza del progetto, invece, sarà libera senza vincoli di durata.Tutti gli studenti interessati a partecipare dovranno, collegandosi al sito www.generazioniconnesse.it e indicando nella domanda alcune informazioni riguardanti la scuola di appartenenza. Le domande di partecipazione potranno essere inoltrate dalle ore 12:00 del 22 novembre 2019 alle 23:59 del 13 gennaio 2019. Sarà possibile partecipare sia singolarmente che come gruppo di classe.I vincitori saranno stabiliti da una commissione mista,. Che giudicherà in base a determinati e insindacabili criteri relativi alla coerenza del tema di riferimento e alla realizzazione di un prodotto di alto livello. Alla fine del contest, saranno 6 i progetti premiati.