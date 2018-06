Frimousse, l’app che traduce i pensieri dei gatti

L'idea è tanto originale quanto buffa. Frimousse è l'applicazione creata in Francia che riesce a tradurre ciò che i gatti pensano. Esatto, proprio quei felini, amanti del salotto di casa, che spesso sembrano voler dire qualcosa con il solo sguardo. Infatti, il titolo utilizzato da Apple per scaricare la funzione è "Talk to your cat" (parla con il tuo gatto). Spesso fotografati e utilizzati sui social per creare dei meme o vignette scherzose, i gatti avranno per la prima volta un'app tutta loro.

Come funziona

Gatto fumetto

E in Italia?

Frimousse è disponibile sia per iOS che per Android, ed è stata lanciata a fine 2017. Esiste di base la versione free, quindi gratuita per tutti gli utenti, ma anche più pacchetti a pagamento. Nella prima si possono scegliere diversi temi, mentre negli altri livelli, aggiungendo quindi accessori, si possono scegliere diverse soluzioni. Per esempio una per i bambini, al costo di 0,99 euro, e uno scherzoso per adulti, rinomato come “Grumpy Cat Pack”, a cui si deve aggiungere un euro. In sostanza si raccontano storie e miti sui felini.Una volta scaricate l'app dovrete impegnarvi a riprendere nelle posizioni più bizzarre il vostro micio. Subito dopo apparirà sulla sua testa una vignetta per creare il fumetto. Potrete sia scegliere le frasi casuali del sistema che crearle voi in base alla vostra fantasia.Giocare con Frimousse in Italia si può, ma soltanto con la versione in lingua inglese. Chi però volesse è possibile personalizzare le vignette dei gatti a proprio piacimento, quindi scrivendo nella propria lingua, senza nessun problema.

Serena Santoli