La gentilezza vince (anche) online: 10 volte in cui è successo davvero

Chiara Ferragni, la "regina di cuori"

Cristina D’Avena… o meglio, di zucchero

L’ombelico (?) di Fru

Alessia Marcuzzi e un’estate "fuori controllo"

Gianni Morandi, impossibile farlo arrabbiare

Alessandro Borghese: il voto sarà confermato o ribaltato?

Mara Maionchi, settantenne a chi?

Alessandro Cattelan: prenderla con filosofia

Camihawke, “la gentilezza ci salverà”

I Masa: caro hater, ti canto…

10 + 1. Non vi è bastato? I Masa (e Skuola.net) stanno per tornare!

Social e web: chi non li usa quotidianamente? Che sia per seguire i propri idoli o per essere sempre in contatto con gli amici, ormai quasi tutti siamo connessi ogni giorno. E sappiamo benissimo che isono ormai sempre più comuni. Ad alcuni di voi, magari, è successo di aver incontrato nella vostra vita online i cosiddetti "" o "": sono persone che, più o meno consapevolmente, dietro lo schermo del proprio smartphone o pc sembra abbiano proprio dimenticato le buone maniere.Ma la, e ne abbiamo diverse prove sui social stessi.Lo dice anche "", il programma sviluppato da, in collaborazione con, per diffondere i princìpi di base di educazione civica digitale. Come? utilizzando la tecnologia con buon senso, imparando a distinguere il vero dal falso, custodendo con cura le proprie informazioni, e...Per dimostrarlo, Skuola.net è andata a cercare tanti esempi di come. E non sono esempi qualsiasi: abbiamo infatti citato alcune tra lepiù seguite nel nostro Paese.Secondo te, chi è statotra i famosi che abbiamo riportato?perBellissima e di successo, non poche volteda milioni di fan in tutto il mondo si ritrova a dover fare i conti con le critiche di chi la apprezza meno di altri. Ma la sua particolarità, è quella di rispondere sempre con un sorriso… o almeno, con un. Come in questo caso: nonostante le accuse di mancanza di modestia, ci è sembrato che Chiara non sia una che "se la tira"... anzi!Chi segue la cantante (ma possiamo anche definirla, "mito"), sa perfettamente che i suoi concerti sono dei veri e propri eventi, che uniscono grandi e piccini sulle note dei cartoni animati che più amiamo. Tantissimi i fan che si riuniscono, ogni data, per sentirla cantare. Purtroppo, però, non sempre tutto va per il verso giusto, e un ritardo nella scaletta può fare arrabbiare anche i followers più attivi, che non le risparmiano il rimprovero sui social. Cristina però non abbandona ciò che da sempre l’ha contraddistinta: laC’è chi ha puntato il dito contro l’ombelico di, componente del gruppo di web creators "", considerato non abbastanza piacevole da essere mostrato. Sembra assurdo, ma è così, lo dimostra il commento che abbiamo riportato. La risposta però è stata magistrale: con autoironia e cortesia, Fru ha lanciato un messaggio molto importante. Quello di cercare di, senza che questi ci condizionino.Alessia Marcuzzi ha pubblicato un post totalmente "dedicato" ai suoi haters che, partendo dalle critiche ricevute, si evolve in una vera e propria simpatica canzoncina.La showgirl, sotto una foto in cui si mostra in tutta la sua bellezza, chiede perdono a tutti coloro che la offendono per il suo aspetto o per la sua personalità, dicendosi totalmente "fuori controllo". Alessia, con simpatia e garbo, ha così dimostrato che non bastano certo le parole degli haters per spegnere il suo essere solare e femminile: "Il problema è che spesso" - scrive la Marcuzzi - "faccio quello che voglio".E’ un vero e proprio mito per grandi e piccoli. Non solo può vantare una carriera decennale da artista e cantante, ma oggi è una vera e propria web star. Con una caratteristica ben precisa: l’autoironia. E la gentilezza. Come riesce lui a “smontare” gli haters, non ci riesce nessuno. Senza mai cadute di stile. Ecco un esempio della sua esemplare “netiquette”, anche se sulle sue pagine social ce ne sono a centinaia.Alessandro Borghese, sui social, è affabile come lo si vede in video nel suo programma più di successo, i “Quattro ristoranti”. Il format lo ha reso famoso per la formula che lo vede giudice di un avvincente contest tra ristoratori, con la possibilità di “confermare o ribaltare” il risultato finale. In questo caso, davanti a una valutazione decisamente bassa raccolta da uno dei suoi followers, lo chef - con un sorriso e un occhiolino - ha pensato di “ribaltarla”. Voto? Diesci.L’energia e la risata di Mara Maionchi? Inconfondibili. E inconfondibile anche il modo in cui sa essere autentica, sempre con rispetto e ironia. Così anche il suo staff sembra aver “assorbito” l’atteggiamento della storica giudice di X Factor e discografica, anche davanti alle critiche: ecco che, a un commento di chi la trova fuori luogo, definendola una “quasi settantenne”, si risponde per le rime. Innanzitutto correggendo l’età attribuita (quasi ottanta, prego). Attirando i plausi dei concorrenti Coma Cose e del collega Sfera Ebbasta.E’ tra i presentatori più carismatici della Tv, Alessandro Cattelan, ed è forse abituato agli applausi. Un po’ meno, forse, all’antipatia gratuita. Ma non si può piacere a tutti, e lo sa benissimo. Perché, allora, rispondere ai commenti negativi con altri commenti negativi? Meglio prenderla con una risata. Il lato positivo, dimostra il conduttore, esiste sempre: basta saperlo cogliere.Semplice e sempre spontanea, Camihawke, al secolo Camilla Boniardi, vanta tantissimi followers tra i diversi profili social. Forse, proprio per quel suo modo totalmente personale di raccontarsi riuscendo sempre a strappare un sorriso a chi legge o ascolta. Se i post di Camihawke hanno una caratteristica, è proprio questa: il sapersi prendere in giro e non scadere mai nel volgare. Neanche quando riceve critiche non proprio costruttive. La gentilezza di Camihawke, come nel caso che abbiamo riportato, è talmente evidente che uno dei followers ne rincara la dose commentando “La gentilezza ci salverà”, con tanto di cuore.In tema di risposte epiche, ma sempre gentili, non potevano mancare i Masa. Il duo di geniali creators ha deciso di utilizzare i commenti ricevuti dagli haters per… scrivere e cantare una canzone. Il risultato è esilarante. I due artisti hanno infatti saputo sorridere e far sorridere proprio attraverso i contenuti offensivi, ringraziando chi li ha inviati per aver permesso questo estro creativo. Più gentili di così!Sorpresa! Se questa lista non vi è bastata, c’è ancora un esempio che abbiamo in serbo per voi. E riguarda proprio I Masa.Fonti segretissime, infatti, ci hanno rivelato che sono in arrivo con un altro video che non solo riguarderà la gentilezza dentro e fuori il web, ma aiuterà a diffonderla (insieme a noi di Skuola.net), l’obiettivo? Ovviamente vivere Internet al meglio.Altre fonti segretissime ci hanno anche inviato un frame di questo video.Spoiler: non riuscirete a togliervi dalla testa il ritornello. E scoprirete che essere buoni in Rete (e non solo) è… “Sku Sku”! Stay Tuned!