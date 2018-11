Black Friday 2018: le offerte che vanno a ruba sul web

E’ dal 2016 che il Black Friday ha avuto finalmente importanza anche nei mercati italiani. Soprattutto i colossi dell’e-commerce in Italia stanno sfruttando questo fenomeno con buoni risultati: infatti di anno in anno sono sempre più le persone che attendono questa giornata dello shopping sfrenato a prezzi scontati. Venerdì 23 novembre 2018 è il giorno X, siete pronti a lanciarvi sulle offerte più vantaggiose?





I prodotti in saldo più attesi del Black Friday 2018

Black Friday 2018: i siti più cliccati

In Italia il Black Friday è una tradizione che si sta radicando piano piano nelle abitudini nostrane. Infatti è in continua crescita il numero di gente interessato al giorno di sconti:. Cosa si aspettano di trovare scontato i nostri connazionali durante il Black Friday? A chiarirlo una ricerca di Semrush, che ha analizzato le ricerche frequenti degli utenti sul web.E’ sempre più crescente: smartphone, pc e tablet sono gli acquisti prediletti per il venerdì nero nostrano. E infatti molti siti di tecnologia si stanno già preparando all'importante evento.Tantissimi colossi dell’e-commerce stanno ormai facendo del Black Friday un evento unico eda parte degli utenti. Da chi già ha iniziato a proporree chi invece ha impostatoper scandire il tempo che separa gli utenti dall'attesa data di inizio dei saldi, tutti si stanno sbizzarrendo per venire a patti con il. I siti più cliccati sono senza dubbio quelli di elettronica, anche se al primo posto c’è un sito che raccoglie dentro sé un po’ tutto:. Seguito poi da, ognuno dei quali ha al suo internoal giorno post Ringraziamento.Ma anche, colossi, si stanno preparando per accogliere i clienti con sconti e nuove collezioni giusto in tempo per il periodo intenso di saldi. E voi dove farete le vostre compere?