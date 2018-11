Black friday 2018, cosa comprare e cosa evitare

Novembre è cominciato, è così il conto alla rovescia per il black friday 2018! Siete pronti? In molti si preparano ad essere davanti al pc sin dal primo minuto di venerdì 23 novembre 2018. Ci sono davvero grandi occasioni di cui approfittare in ogni ambito, dalla tecnologia ai prodotti di bellezza e per l'igiene personale, fino a elettrodomestici di ogni tipo. Sono in tanti a partecipare, i più famosi Amazon e Ebay, ma anche tante altre realtà italiane come Euronics o Expert faranno a gara a a chi offrirà la migliore merce a prezzi scontatissimi.

Quale momento migliore per cominciare a pensare ai regali di Natale? Sicuramente giocare d'anticipo comprando, con una cifra relativamente piccola, un regalo costoso tanto desiderato, potrebbe farvi fare delle bellissime figure!



Cosa comprare assolutamente al black friday 2018?

Cosa non comprare assolutamente al black friday 2018?

: sono tra le categorie che possono far maggiormente gola, ma attenzione. Con i telefoni di oggi, che fanno video in ottima qualità, ha senso possedere una videocamera professionale solo se ci si lavora e se si è abbastanza competenti da capire se l'acquisto che si sta per affrontare riguarda un prodotto di qualità o meno. Pc eccessivamente economici : non fatevi ingannare da un pc al prezzo di 200 euro. Spesso e volentieri, per avere una buona qualità (memoria RAM ottimale con processore e disco validi) bisogna spendere non meno di 300 euro. Per assicurarsi di stare comprando un pc che poi non metterete nell'armadio, lasciandolo inutilizzato per la lentezza, assicuratevi che abbia le caratteristiche giuste, soprattutto considerato ciò che voi dovrete farci.

