Sanremo 2020: sai riconoscere la canzone da una frase?

sta per concludersi, ormai poche serate e avremo il vincitore.Siete tra i fan dell'edizione presentata da Amadeus? Se i look di Achille Lauro e i twerk di Elettra Lamborghini vi hanno conquistato, se la voce di Diodato e la carica di Anastasio vi hanno emozionato, ecco per voi un quiz per veri appassionati di musica italiana. Scopri se sai riconoscere da una sola frase la canzone di Sanremo 2020!