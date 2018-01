Classifica Università: Bologna è la più bella d'Europa, scopri le altre

Un primato per l'università italiana. Questa volta, però, positivo. La classifica del Times Higher Education, settimanale britannico, specializzato in materia di istruzione superiore, premia l'Ateneo di Bologna: infatti l'università italiana è al primo posto nella graduatoria delle strutture più belle e si sul valore culturale, artistico ed estetico degli edifici e degli spazi universitari. L'ateneo supera Salamanca, in Spagna,(la più antica struttura iberica) e Coimbra, in Portogallo. L'Alma Mater, oltre ad essere la più antica d'Europa, è considerata la più bella dai critici del Times Higher Education. Un primato che deriva dai suoi tanti edifici storici - a cominciare da Palazzo Poggi con i suoi musei - e dal suo Orto Botanico di due ettari. Una citazione anche al Collegio di Spagna. Ai piedi del podio troviamo l'Università di Rostock, in Germania. Seguono la danese Aarhus University, la polacca Gdansk University of Technology, la svedese Università di Uppsala, la Grenoble Alpes University, il Trinity College di Dublino e la Lomonosov Moscow State University.

Soddisfazione dell'ateneo

Classifica università: gli Atenei eccellenti

Fondata nell'XI secolo, l'Alma Mater può annoverare tra i suoi studenti Dante Alighieri e Niccolò Copernico. Oggi conta una comunità di più di 85mila studenti, ed è tra le istituzioni universitarie più grandi in Italia offrendo oltre 200 programmi di laurea e specialistiche."Questo riconoscimento - si legge in una nota dell'Università di Bologna - conferma il valore internazionale dell'Alma Mater: un ateneo conosciuto in tutto il mondo non solo per le sue qualità nella didattica, nella ricerca e nell'internazionalizzazione, ma anche come luogo vivo e bello, intrecciato in modo indissolubile con la città di Bologna".Non è solo questo l'unico primato di Bologna. La città è la prima italiana per la capacità di attrarre talenti secondo l’ultima edizione del Global Talent Competitiveness Index, report internazionale realizzato dal gruppo svizzero Adecco. Un primato nazionale che vede il capoluogo emiliano precedere Roma, Torino e Milano. Lo scorso luglio, invece, il, che mette in fila i 26mila istituti accademici del globo,. Sono tre le università italiane che fanno compagnia all'ateneo bolognese nella top 200: