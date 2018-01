5 segnali che hai scelto la facoltà universitaria sbagliata

Essere uno studente universitario non è cosa semplice: organizzare il proprio tempo, studiare a ritmi intensissimi, sapersi dare dei limiti in maniera autonoma sono solo alcuni degli aspetti terribili che caratterizzano la vita universitaria.

La questione però si complica quando, a tutte le normali difficoltà, si aggiungono nuovi e strani ostacoli, che potrebbero indicarti una situazione sgradevole: sei sicuro di aver scelto la facoltà che fa per te?

Se ti ritrovi in questi punti, probabilmente dovresti riconsiderare il tuo percorso di studi...

5. Ti senti sempre inadeguato

4. Frequentare le lezioni ti pesa tantissimo

3. L'idea di dover fare una cosa per l'università ti inorridisce

2. Non hai mai nulla da dire

1. Non sei felice

Mentre i tuoi compagni di corso fanno progetti sul futuro, si appassionano alle materie e sembrano progredire sempre di più all'interno del contesto universitario, tu rimani sempre fisso al solito punto, e questa condizione inizia a pesarti. Mentre loro avanzano e iniziano a essere in grado di utilizzare gli strumenti che vengono loro offerti dall'università, tu non sai davvero che pesci pigliare: com'è possibile? Alla fine, state frequentando gli stessi corsi e vi vedete alle stesse lezioni. La sensazione di profonda ignoranza ti fa vergognare talmente tanto che anche varcare le soglie dell'aula ti fa sentire un po' in colpa per non essere in pari con gli altri, ma l'idea di impegnarti di più e realizzare i tuoi obiettivi forse ti fa stare anche peggio. Questo mix di sensazioni negative dovrebbe iniziare a farti porre qualche domanda.A volte rinunci alla frequenza, perché tanto sono lezioni facoltative.... Eppure ti sembra sempre che ci sia qualcosa di storto. Guardi la bocca del professore aprirsi e la senti mentre emette suoni, ma in questi non riconosci nemmeno una parola comprensibile. Anzi, se ci pensi non le riesci nemmeno a registrare nel tuo cervello, che continua a richiamare solamente l'idea di passare il pomeriggio a guardare video fetenti. Sebbene sia normale per tutti gli studenti perdere il filo ogni tanto, non è invece normale passare tutte le lezioni sperando di essere altrove.. Tutti quanti, all'idea, inorridiamo un po' ma almeno alla fine del lavoro di solito abbiamo la soddisfazione di vedere il lavoro compiuto. E anche di aver imparato qualcosa di utile e nuovo. Se finire di studiare/fare una ricerca/preparare un lavoro ti sembra una cosa impossibile, e non riesci nemmeno a forzarti di sederti alla scrivania e guardare di cosa effettivamente si tratti, probabilmente non la stai prendendo nel modo giusto. Ci sono giorni pigri e giorni della stupidera per ogni studente: l'importante però è non trasformare questi giorni eccezionali nella normalità e viceversa.Mentre i tuoi amici passano le giornate a parlare dei loro obiettivi, delle loro paure, del fatto che vorrebbero un voto alto all'esame su cui si stanno spaccando la schiena,. Se, a parte lamentarti dei professori, non trovi alcun tipo di argomento stimolante che riguardi la tua facoltà, dovresti interiorizzare l'idea di non essere nel tuo ambito.Se non sei soddisfatto di ciò che stai studiando si rifletterà in ogni aspetto della tua vita. Non sarai felice in generale, e ci vorrà veramente poco a innervosirti: il tuo umore cambierà a caso e, sinceramente, non sarà per niente divertente stare in tua compagnia. Questo è l'ovvio risultato della frustrazione e del disappunto che continuano a crescere dentro di te da tempo, perché qualcosa non va per il verso giusto.

Questi allarmi non devono però scoraggiarti: capita di sbagliare, e l'importante è correggersi quando si è ancora in tempo per non perdere tutta l'energia e la voglia di imparare. È normale infatti, dopo una serie di frustrazioni e apatìe, iniziare a diventare insofferente nei confronti di un luogo, l'università, che da casa dei sogni si trasforma in una trincea di guerra cui inizi a collegare solo sensazioni negative. Per tirarti fuori dall'inghippo, affronta la situazione di petto e valuta attentamente le alternative: la strada del tuo futuro la puoi costruire solamente tu!

Andrea Buticchi