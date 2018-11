Erasmus, numeri boom per il 2018: a partire sono soprattutto le ragazze. La meta preferita? La Spagna

L'Erasmus, a 30 anni dalla sua creazione, è più vivo che mai. Un programma, cresciuto nel tempo, che oggi offre ai giovani europei una vasta gamma di possibilità di formazione. Prevedendo, infatti, oltre a periodi di studio e tirocinio, anche scambi tra giovani, volontariato e scambi di personale in tutti i settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.

Identikit dello studente Erasmus

L'Indire ha diffuso i, che indicano una crescita del numero di ragazzi italiani che sfruttano la mobilità internazionale. Ma quale sarà ilSappiamo che, che diventano 25 per un tirocinante., dato che sale al 63% quando lo scopo della mobilità è uno stage in azienda.per studio, con una, mentre gli studenti che svolgono tirocini in media restano 3 mesi e mezzo. Gli studenti stranieri che, invece, scelgono l'Italia arrivano per lo più da Spagna, Francia, Germania, Polonia e Turchia.





L'Università di Bologna spicca per l'internalizzazione

Passando ad analizzare gli atenei, nella classifica europea delle, al primo posto con 2.787 iscritti. Ma, in generale, è l'intero sistema accademico italiano ad avere un ottimo rendimento:(1.866 studenti), al(1.782), al(1.412).

Bologna che conferma il primato europeo pure in quanto a studenti in arrivo (con 1.970 'ospiti'), seguita dagli atenei di Valencia, Lisbona, Granada e Madrid.

L’Italia, a conti fatti, si posiziona tra i quattro principali Paesi per numero di giovani in partenza, dopo Spagna, Germania e Francia. In crescita anche l’accoglienza: superati i 26.000 studenti europei in ingresso ai quali vanno aggiunti 1.263 studenti provenienti da regioni extra Ue.

Più borse per l'anno accademico 2018/2019

E per il futuro c'è da attendersi un ulteriore balzo in avanti, visto c, sia per lo studio sia nel traineeship (ovvero l'attivazione di stage presso imprese o centri di formazione e di ricerca in uno dei Paesi Europei che partecipano al Programma). Il budget a disposizione per l'Italia è di 76.017.802 euro. Inoltre, verrà(con il contributo che in questi casi salirà a 700 euro al mese per chi parte, mentre sarà di 850 euro per chi arriva in Italia).