Fuori sede, buongustaio o viaggiatore: le app migliori per ogni tipo di universitario

Impossibile negare che gli smartphone sono i detentori di tutti quanti gli aspetti, anche quelli più segreti, della nostra vita. Si può infatti già capire a colpo d’occhio la persona che abbiamo di fronte, semplicemente osservando le icone delle App presenti sulla home del cellulare. Questo dettaglio, apparentemente scontato, è in realtà molto importante. Infatti l’impiego primario degli smartphone si basa principalmente sull’uso delle App, è perciò evidente che qualsiasi cosa passa attraverso di loro, che sia per organizzare la propria giornata o per gli acquisti online, o per scriversi con gli amici, per controllare il meteo ecc. E allora, adesso, provate subito a capire che tipo siete voi, prestando attenzione a quali di queste App avete installato e a quale categoria vi rispecchiate di più.

Si stima che in media gli utilizzatori abbiano sul proprio smartphone all'incirca 11-20 app: alcune di queste vengono utilizzate anche più di una volta al giorno, mentre le altre soltanto all’occorrenza.

Le App per i maniaci del risparmio

Tutte quelle persone caratterialmente molto precise, organizzate e schematiche, che tengono al proprio denaro e cercano una maniera efficace per gestirlo al meglio in maniera razionale e che hanno perciò l’abitudine di segnarsi le entrate le uscite per fare una sorta di bilancio, per la propria famiglia, per la casa, o semplicemente per loro stessi. Molti di questi risparmiatori compulsivi sono di sesso maschile e per loro l’utilizzo di queste app può diventare una vera e propria malattia quando si esce a comprare qualcosa, o quando bisogna acquistare un nuovo elettrodomestico saranno tempestivamente pronti a consultarle.

Money Wiz: è l’App che offre all’utente una gamma completa di strumenti di qualità professionale per gestire conti, bilanci, fatture, rapporti e molto altro ancora.

Toshl Finance: per monitorare tutte le carte di credito, i conti correnti bancari e i contanti in un unico posto.

Expensify: ti permette di registrare tutto il necessario per i rimborsi spese in modo automatico, scannerizzando gli scontrini e registrando le trasferte.

Hopper: è condivisa e apprezzata sia dai risparmiatori che dai viaggiatori. Hopper è infatti un’app di viaggio che indica in tempo reale quando è più conveniente (economicamente parlando) prenotare un volo

Dove Conviene: è l’app per ricevere per email i volantini con le ultime offerte, promozioni e gli eventuali coupon di diversi negozi e portali web.

HappyList: è l’app permette di memorizzare i prezzi dei prodotti che si comprano quando si va al supermercato e dice dove è possibile trovare lo stesso prodotto ad un prezzo più basso.



Le app per gli amanti dei viaggi

: l’unica app che ti permette di ricevere per alcuni prodotti della spesa di tutti i giorni un piccolo rimborso cumulabile, che da digitale puoi farti accreditare sulla carta di credito o il conto: sulla scia delle app precedenti anche questa è utile per organizzare i pagamenti, gestire il proprio budget e monitorare i conti bancari.In questa categoria sono racchiuse tutte quegli individui che non vedono l’ora di avere una Domenica o qualsiasi altro giorno libero per programmare un viaggio, una piccola avventura, che duri settimane, o qualche ora, sono tutte quelle persone che hanno già pronto a casa il trolley o lo zaino per essere pronti a partire in qualsiasi momento, poco in porta se in bus, treno, aereo o macchina, quello che conta realmente è viversi a fondo ogni singolo istante, per assorbire e apprendere quanto di più nuovo possibile

FlightAware: l’App che consente di monitorare qualsiasi volo in tempo reale, di ricevere notifiche e di vedere eventuali ritardi ancor prima di arrivare in aeroporto.

Airbnb: la versione App del portale web che mette in contatto persone in cerca di un alloggio o di una camera per brevi periodi, con persone che dispongono di uno spazio extra da affittare, generalmente privati.

Tripadvisor: Tutti lo conosciamo e utilizziamo. Tripadvisor è l’App dell’omonimo Il sito di viaggi più grande del mondo. Più di 500 milioni di recensioni imparziali dei viaggiatori. Effettua la ricerca su oltre 200 siti per trovare gli hotel ai prezzi migliori.

Skyscanner: in versione App per ricercare voli internazionali e permettere agli utenti di navigare tra i prezzi e le destinazioni delle offerte di volo e di confrontare le diverse offerte disponibili.

Trivago: per confrontare prezzi di hotel, B&B, ostelli e altri tipi di strutture.



App per gli studenti fuori sede

: App utilizzata da migliaia di persone per prenotare e hotel e case vacanza al miglio prezzo, in tutto il mondo.Poracci in Viaggio: App che ha letteralmente scalato le classifiche del Google Play Store, grazie all’interfaccia facile e chiara, confronta ogni giorno le moltissime offerte per voli ed Hotel in Italia e all’estero.Studiare all'estero senza le dovute app può diventare un’impresa a dir poco ardua. Destreggiandosi tra le lezioni da seguire, tenere in ordine la propria abitazione, pensare a mangiare, correre tra un autobus ed un altro, cercare di avere anche della vita sociale, oppure cercare i passaggi al minor costo possibile, senza queste app sarebbero solo soldi sprecati e tempo perso, così puoi goderti la tua esperienza nel migliore dei modi.

Bla Bla Car: Ogni scusa è buona per tornare dalla famiglia, meglio farlo spendendo il meno possibile. Bla Bla Car èl’app di carpooling numero uno al mondo, permette di arrivare letteralmente ovunque dividendo le spese con i compagni di viaggio

MoovIt: è la prima app al mondo per il trasporto pubblico. Fornisce le informazioni su tutti i mezzi pubblici (comprese le navette universitarie) e passaggi carpool di altri studenti.

Ricette al contrario. Nel frigo di uno studente fuori sede regna la desolazione più totale. Ricette al contrario è capace di consigliare delle ricette partendo dagli avanzi e da ciò che si dispone in casa.

WashApp: E perché no! mettiamoci anche la regina delle app di messaggistica in grado di collegare persone in ogni luogo del mondo, così qualora sorgessero dei dubbi su come fare un uovo al tegamino o come si usa la lavastoviglie si può sempre chiedere a mamma

RoomMates: Come evitare un coinquilino molesto? Con RoomMates la nuova app per trovare il coinquilino ideale



Le app perfette per gli acquisti online

: Su Tutored gli studenti possono scambiarsi informazioni su esami, appunti, ripetizioni, libri o progetti universitari e creare il proprio profilo professionale.Se appartenete a quella schiera di persone che la domenica pomeriggio si rilassano facendo lo slalom tra gli scaffali di negozi di abbigliamento, tecnologia e siete sempre attenti alle ultimissime novità delle vostre marche preferite, oppure se quando sapete di dovervi comprare qualcosa di nuovo per voi quello è un momento magico e trascorrete tanto tempo per informarvi al meglio su cosa potete comprare con il vostro budget, cosa si adatta di più alle vostre esigenze sicuramente non potrete fare amenodelle seguenti app.

Zalando e Zalando Privè: Le occasioni migliori, le promozioni e gli sconti su Zalando e Zalando Privè sono imbattibili.

Amazon: Che dire di più su Amazon? Rapidità, scelta e piccoli prezzi. Una vera oasi per i maniaci dello shopping. Non ha bisogno di certo di ulteriori

ePRICE: Qui è dove trovare prodotti delle migliori marche di informatica, elettrodomestici, audio-video, telefonia, giochi, brico, sport, auto, natica e tanti altri.

Asos: L’app di Asos è una delle più utilizzate per lo shopping online.

AliExpress: Con migliaia di marche e milioni di prodotti dal valore incredibile è una delle app che più può competere con Amazon

Wish: Un vero fenomeno virale quello di Wish l’app che ti permette di comprare oggetti esclusivi e di tendenza, a volte anche molto bizzarri al 50/60 % di sconto rispetto a quanto le pagheresti in un negozio

L’(app)etito vien mangiando

E poi ci sono loro, quelli che possono rinunciare a qualsiasi cosa, tranne che a delle ricette deliziose e piatti gourmet. Preferiscono godersi una bella serata con gli amici in un ristorantino per ridere e scherzare con gli amici più intimi, o anche quelli che amano dedicarsi a ricette complesse e appetitose per organizzare grandi pranzi/cene per far assaporare a tutti gli amici e parenti le ultime delizie che hanno imparato a cucinare. Di certo queste app non faranno schifo nemmeno ai più schizzinosi.

Giallo Zafferano: Non ha bisogno di presentazioni. Ricette, ricette e ancora ricette!

Deliveroo: Semplice, facile ma senza rinunciare ai piatti del ristorante preferito anche in ufficio. Si sceglie cosa mangiare da una selezione dei migliori ristoranti Italiani e Deliveroo li consegna direttamente a casa o in ufficio, nel più breve tempo possibile.

Just Eat: Ottimo per ordinare cibo in qualsiasi posto e in qualsiasi orario.

The Fork: é il regno delle buone occasioni. Semplice da utilizzare, basta scegliere e prenotare gratuitamente nel ristorante preferito approfittando delle promozioni offerte e accumulando punti.

App per quelli che hanno il ritmo nel sangue

Forse questa è una delle categorie più grandi, gli amanti della musica. Non importa infatti il genere musicare che ognuno preferisce, ma se siete quelli che si sentono persi non appena si ricordano di aver lasciato le cuffiette a casa, oppure che non sanno resistere all'impulso di alzare a tutto volume la radio della macchina queste sono le app perfette per voi.

Spotify: l’app più famosa al mondo per ascoltare tutta la musica che si vuole con una piccola somma di denaro.

Shazam: Quante volte sentendo una canzone in radio, o in tv vorremmo saperne il titolo? Per fortuna esiste Shazam che è in grado di risolvere questo dilemma attivandosi per qualche secondo dopodiché ci può fornire tutte le informazioni che vogliamo

Apple Music: servizio di musica streaming della famosissima azienda di Cupertino. Si conferma una valida alternativa a Spotify.

Musixmatch: il più grande catalogo di testi di canzoni al mondo utilizzato da milioni di utenti ogni mese per visualizzare istantaneamente i testi a tempo della propria musica.

Le app Social

App per i malati del fitness

Ma senza ombra di dubbio, a farla da padrone all’interno delle classifiche di tutti gli store sono loro: i Social Network che sono immancabili, infatti si stima che quasi su ogni Smartphone ce ne siano installati uno o piùScorgendo queste app dai telefoni altrui, non possiamo ricavare moltissimi indizi su questa persona, a meno che non si vada a sbirciare per bene il profilo.Se siete tra coloro che tengono alla propria salute, e riescono a mantenersi in forma anche non andando in palestra vi siete avvalsi sicuramente delle seguenti app che permettono di raggiungere obbiettivi tangibili e riescono, almeno per i più perseveranti ad essere un valido sostituto ad un personal trainer. Se volete perdere qualche chilo dopo aver ecceduto un po’ troppo con il cibo, oppure volete semplicemente mantenere la vostra forma fisica già perfetta date un’occhiata alle seguenti proposte e verificate quanto siete fissati con il fitness, in base a quelle che avete provato.

Esercizi a Casa: L'app Esercizi a casa offre programmi di allenamento giornalieri per lo sviluppo di tutti i gruppi muscolari principali. Tutto ciò allenandosi pochi minuti al giorno senza attrezzi specifici da comprare.

Runtastic: Ci sono molte app marchiate Runtastic ognuna per diverse esigenze, alcune sono a pagamento altre no, ma hanno tutte in comune una cosa, quella di farti ottenere il fisico che hai sempre voluto e fare progressi nella corsa. Ci sono però anche quelle dedicate ad altri esercizi fisici

Sfida Fitness 30 giorni: Creata da allenatori professionisti, la Sfida Fitness 30 giorni ti aiuta a migliorare la tua salute e la forma fisica ed è scientificamente provata. Attenendosi al programma, si possono ottenere risultati incredibili.

Perdi peso in 30 giorni: è un'app progettata per consentirti di farti perdere peso in modo rapido e sano. L'app non contiene soltanto un piano di allenamento metodico, ma ti mette a disposizione anche dei programmi di dieta. I miglioramenti per la salute e la forma fisica sono stati dimostrati scientificamente.

Danilo Caporale