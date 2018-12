Sessione invernale, a Torino aule studio aperte fino a mezzanotte

La sessione invernale è ormai alle porte. E questo porta tantissimi studenti a intraprendere maratone no-stop, o quasi, per giorni interi o addirittura settimane. Questo periodo è quindi caratterizzato dallo stare sveglia a studiare più tempo possibile, arrivando quindi a considerare il sonno come un utopistico lusso; è concesso solo quello indispensabile alla sopravvivenza. Ecco perché a Torino le aule studio, da questa sessione invernale, si aprono anche la notte.

La “student zone” di Torino apre le porte fino a metà dicembre

Aule aperte la notte: un investimento sui giovani

Visto quanto appena affermato, ovvero che gli studenti in sessione d’esame, ecco che. Infatti da fine novembre è possibile studiareche resteranno aperte per tutti coloro che vorrannoQuesta sperimentazione, ma riprenderà nel periodo compreso, dove le aule del Maurazzi(sabato escluso), oltre il normale orario diurno, anche«Per la Città si tratta di un investimento notevole, che si aggiunge a quello realizzato lo scorso anno per garantire maggiori risorse al fondo rotativo Edisu per la residenzialità di studenti e studentesse» queste le parole di, assessore alle Politiche Giovanili e Città Universitaria, dalle pagine de La Stampa online.