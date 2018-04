Terza media, test Invalsi al via con l'incognita computer: poche le scuole pronte

Ci siamo: la stagione dei test Invalsi entra nel vivo. Il 4 aprile si apre la finestra di due settimane durante la quale saranno impegnati gli studenti di terza media. Per la prima volta, infatti, i questionari non faranno più parte dell’esame finale (e non concorreranno alla media dei voti). Inoltre, alle tradizionali materie (italiano e matematica), si aggiungerà il quiz d’inglese. Ma la novità più grande riguarda le modalità di somministrazione dei test: si svolgeranno tutti al computer, online. Ma le scuole, come si faranno trovare? Sono pronte a questi cambiamenti? Skuola.net ha chiesto a circa 2mila ‘licenziandi’ (di classi non campione) di raccontare ciò che sta succedendo nel loro istituto.

Invalsi al via: ecco quando cominciano

Quasi tutti le sostengono in più giorni

Incognita computer: le scuole riusciranno a organizzarsi?

Invalsi fuori dagli esami: per gli studenti meglio così

Iniziamo con le date:, infatti,(tra il 4 e il 7 aprile)., invece,(9-14 aprile). Mentre il 13% dovrà attendere almeno fino al 16 aprile per cominciare i test. Sempre meglio di quel(numero che, al Sud, sale fino al 28%).Stesso discorso per la fine degli Invalsi.(23%)(con un picco del 30%, ancora una volta, nel meridione). Pochissimi (13%) quelli che finiranno entro la prima settimana. Il 30% prevede di concludere durante la settimana tra il 9 e il 14 aprile. Ma. Forse perché nemmeno 1 su 10 riuscirà a svolgere tutti i test nella stessa giornata:; il 15% ce la farà in due.L’origine di questo stato di cose va rintracciata soprattutto nell’obbligo di usare i pc per compilare i questionari Invalsi.(il 48% al Nord), infatti,. E nel resto delle scuole?. Al 18% è stato assicurato che per i giorni delle prove ci saranno computer per tutti.Ma come si stanno avvicinando i ‘licenziandi’ a questo appuntamento? Sicuramente più rilassati rispetto ai colleghi che li hanno preceduti.: per loro gli Invalsi avrebbero probabilmente comportato un voto finale più basso. Per il 33% non cambia niente. Solo il 12% confidava nei quiz per alzare la media.: la pensa così il 56% del campione; Italiano (19%) e Inglese (25%) spaventano meno. Per questo, se. Anche se il 17% non ha aperto libro, nella convinzione che ripassare non cambierà l’esito delle prove. E l’8% già sa che cercherà di copiare o, in alternativa, risponderà a caso.