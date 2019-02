Social network, 4 adolescenti su 10 conoscono solo la metà dei propri ‘amici’

Più di 7 adolescenti su 10 si sono iscritti a un social network quando avevano meno di 14 anni e appena il 6%, al momento, non lo ha ancora fatto. Questo è solo uno dei dati emersi da una ricerca, condotta su quasi 6000 ragazzi under20, da Generazioni Connesse - il Safer Internet Center Italiano, coordinato dal Miur - e curata da Skuola.net, Università ‘Sapienza’ di Roma e Università di Firenze. Ormai, quindi, le relazioni sociali di quasi tutti i giovanissimi passano per gli strumenti digitali, trasformandone profondamente le dinamiche.

Chat di famiglia: quasi tutti ce l’hanno, molti la temono

Lo smartphone non si abbandona mai, neanche a tavola

Ad esempio,(o, in casi minoritari, solo con alcuni). L’uso che ne viene fatto? Il 44,2% ritiene che sia utile per le varie comunicazioni di servizio, mentre il 14,6% lo utilizza soprattutto per scambiarsi informazioni quando si è fisicamente lontani.: il 13% pensa che tale sistema sia poco utile, dato lo scarso utilizzo che ne viene fatto; il 4,5% non ama tale tipo di gruppo perché pensa che si rischi di sostituire il parlarsi a voce; il 5,9% lo interpreta addirittura come un tentativo di controllo da parte della famiglia.Tecnologia che, troppo spesso, risulta piuttosto ingombrante:(50,4%), infatti,. E gli altri? Non ci vedono, magari,. Seppur con diverse sfumature di pensiero: il 9,2% ritiene che aiuti a distrarsi dalle chiacchiere degli adulti, il 3,8% lo usa per rimanere sempre aggiornato su ciò che avviene online, il 3,6% crede sia una modalità di comunicazione come tutte le altre. Ma il 22,4%, nonostante ceda spesso alla tentazione, c’intravede comunque una fonte d’incomunicabilità.





Profili ‘fake’? Sui social sono all’ordine del giorno

Per i più giovani la privacy è l’ultima delle preoccupazioni

I genitori danno il consenso, anche quando non dovrebbero

Il ministro Bussetti: “Conoscere bene il web lo rende più interessante”

Se questa è la situazione in casa, figurarsi, dove l’età contribuisce a mettere i ragazzi sulla stessa linea d’azione. Qui il transfert è talmente avanzato che. Così, facendo una rapida analisi dell’elenco dei propri- il 38,5% - si accorgono di: l’11,6% dice di aver avuto veri contatti con circa un quarto, il 6,1% con pochissimi di loro. Tra l’altro, in mezzo ai quei nominativi, si nasconde molta gente che neanche esiste:. Ma, gli stessi protagonisti del sondaggio, non sono da meno visto che. Tra questi, la maggior parte (35%) lo avrebbe fatto per controllare qualcun altro, il 21% per fare uno scherzo, il 19,5% per difendere la propria privacy.Dati sensibili che, però, non sembrano essere tra le prime cose a cui badano gli adolescenti quando si connettono ai social e caricano contenuti., infatti,e, quasi altrettanti, se ne interessano saltuariamente. Questo anche perché quando si parla die come gestirlo.Peraltro, lein tema di protezione dei dati personali hanno innalzato le tutele per i minori e, in Italia,al trattamento dei propri dati personali. Eppure,i. Cosa che non sarebbe sufficiente nemmeno in quei casi, la maggioranza, in cui gli adulti hanno autorizzato i propri figli. Visto che le più popolari piattaforme di social networking pongono uno sbarramento assoluto per chi ha meno di 13 anni. Segno che chi dovrebbe educare le nuove generazioni all’uso consapevole di Internet avrebbe lui stesso bisogno di qualche ripetizione “Le nuove tecnologie – afferma, commentando i dati della ricerca - hanno messo a disposizione dei nostri ragazzi strumenti potenti, che stanno cambiando il loro modo di approcciarsi al mondo e alle relazioni sociali. Il compito della scuola e di tutti gli educatori, se non degli adulti in generale, è quello di aiutarli a comprendere cheper non sviluppare cattive abitudini o non incappare in veri e propri pericoli. In occasione del Safer Internet Day 2019, è proprio questo il messaggio che voglio lanciare ai più piccoli:. Per usufruire di tutte le sue potenzialità, con il valore aggiunto della sicurezza”.