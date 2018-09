Scusi prof, ma i miei compiti li ha mangiati il gatto: le giustificazioni più assurde degli studenti

Nelle prime settimane di scuola, per molti studenti, c’è una sorta di resa dei conti. Escludendo quelli che iniziano un nuovo ciclo di studi o che cambiano scuola, tutti gli altri sono chiamati a presentare i tanto temuti compiti per le vacanze. Perché – ogni anno è la stessa storia – i ragazzi preferiscono godersi la pausa estiva anziché ‘perdere tempo’ su libri e quaderni. C’è chi tenta di recuperare il tempo all’inizio di settembre, fallendo puntualmente. Così, anche stavolta, quasi la metà degli alunni – il 41% - si è presentato in classe senza aver finito i compiti. A dirlo è un sondaggio di Skuola.net, effettuato su oltre 15mila studenti di medie e superiori. Ma non c’è problema, quasi tutti hanno l’asso nella manica: la scusa definitiva, quella a cui i prof devono credere per forza. Ammesso che i docenti abbiano voglia di leggere quelle pagine riempite svogliatamente, visto che ad oggi il 59% degli insegnanti non ha ancora chiesto il conto ai propri alunni (e forse non lo chiederanno mai).

Tutta colpa del criceto

In quale nazione saranno ora i miei compiti?

L'acqua non va d'accordo con i quaderni

Un caldo insopportabile, anche per i compiti

In attesa di capire come si muoveranno i professori, ecco. Qualcuna è studiata apposta per essere verosimile. Altre, onestamente, sembrano più un esercizio di goliardia.: i ragazzi hanno. I compiti? Li hanno distrutti, in ordine sparso: il cane, il gatto, il criceto, il coniglio, la tartaruga, il furetto, il pesce rosso.C’è poi il grande capitolo delle: piccoli contrattempi o disguidi che hanno avuto tra le vittime preferite proprio i compiti estivi. In questo momento, stando alle tesi sostenute dai ragazzi,: in America, in Africa, in Grecia e Cambogia, in Thailandia e in Russia, in Alaska, nella casa al mare, in quella di montagna., visto che in tanti hanno detto di averlo, ecc.Mentre in altri casi i compiti sono ormai irrecuperabili, complice il(ma, forse, era prevedibile quella fine). Talmente tanta la voglia di farli che, qualcuno, se li portava sempre appresso. Peccato che, ‘sfortunatamente’, sono finiti “in fondo al mare durante una gita in barca”. Scusa, questa, usata anche nelle varianti con. I più banali hanno detto che. Forse troppo per far abboccare i prof.Altridella scorsa estate. Un ragazzo ha detto che “la canicola era così forte che(di cui lo stesso ragazzo portava le prove, mostrando una manciata di polvere racchiusa nel palmo della mano). Un altro che era “costretto a teneresempre al massimo della velocità finché un giorno





Questioni di famiglia

Sfortuna a orologeria

Destino beffardo anche con i più volenterosi

Bugie 'cosmiche'

Rassegnati ma onesti

Immancabili quelli che hanno. Un vero sterminio quello di cui è stata vittima la famiglia di quel ragazzo che ha detto che gli erano. Molti altri non hanno voluto spingersi così oltre e, a rotazione,. E chi non se l’è sentita, forse per scaramanzia, di raccontare la dipartita di un proprio caro li ha comunque coinvolti nella sceneggiatura in qualità di responsabili della scomparsa dei compiti. Troviamo, così, un; unache, “nel fare le pulizie di casa,; unache, invidiosa della bravura del fratello,C’è chi ha scritto un copione, con un solo protagonista: sé stesso. Vari i livelli di ‘disgrazia’ accaduti durante la pausa della didattica. Qualcuno ha detto che: “appena finita la scuola,; nel frattempo ho imparato a scrivere con la sinistra; dopo due mesi, mi sono tolto il gesso, ma; con un mese non sono riuscito a rimparare a scrivere con la destra in tempo”. Davvero suggestivo. Singolare anche la tempistica con cui a un altro studente si è. Tragicomico quello che è successo a un terzo ragazzo:e, ancora oggi, non mi ricordo neanche come mi chiamo”.Ma la sventura, per gli studenti alle prese con i compiti estivi, è sempre in agguato. Anche quando il fisico regge. A un ragazzo, ad esempio. C’è chi, per proteggere il prezioso materiale, ha “chiuso i quaderni in cassaforte” (che però non è più riuscito ad aprire perché qualcuno ha cambiato il codice di sicurezza). Chi aveva. Chi, proprio durante l’estate, ha “scoperto die, pur volendo fare i compiti, non ha potuto, per non rischiare la salute.Qualcuno porta fino a vette estreme le: a un alunno èpassando dalla finestra”; un altro è stato; un altro ancora ha “passato le vacanze sul pianeta che è stato scoperto negli ultimi tempi, quello molto simile alla terra”. Anche se quella delè una scusa sempre buona (e usatissima).Alla fine, però, l’onestà vince sempre. Così sono da apprezzare quei, come quelli che dicono, “ho fatto solo la parte orale”, “pensavo che fossero per l'anno prossimo”, “io i compiti li volevo fare, ma. Ancora di piùe ammettono:. Come si dice, meglio una brutta verità che una bella bugia.