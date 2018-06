Il fascino della divisa non tramonta mai: 1 giovane su 2 è ancora pronto alla carriera militare

Una carriera nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia? Un’opzione ancora molto gettonata, anche tra le nuove generazioni. Il motivo? Non è, come si potrebbe pensare, per avere il cosiddetto ‘posto fisso’ e la certezza di uno stipendio a fine mese. Perché i giovani interessati alla vita militare si dicono più attratti dai valori incarnati dai diversi corpi. È sicuramente questa la colonna portante della prima indagine dell’Osservatorio sulle Professioni in divisa, creato da Skuola.net e Nissolino Corsi. Il portale di riferimento per gli studenti di tutte le età, da un lato, e il centro specializzato nella preparazione ai concorsi militari, dall’altro, hanno infatti unito le forze per capire che rapporto hanno oggi i ragazzi con la ‘divisa’. E le sorprese non sono mancate.

I valori prima di tutto, il ‘posto fisso’ non è una priorità

(di scuole medie, superiori e università) si dice infatti: per il 28% è un’idea abbastanza forte, per il 18% è addirittura fortissima. E per circa un terzo di loro – il 31%, che nel caso dei maschi sale al 44% - rappresenta la prima scelta. Ma ciò che balza subito agli occhi è(un dato che,). E un altro 15% per far parte di una realtà importante e autorevole. Altrettanti (15%) per il tipo di lavoro svolto, al servizio degli altri.: solamente il 10% lo farebbe per avere un lavoro garantito, il 7% per ambizione, appena il 3% per la retribuzione sicura.





Esercito, Guardia di Finanza, Carabinieri: ecco le divise più ambite

Al Sud si punta in alto, al Nord si preferisce iniziare dal basso

Il concorso? Meglio se subito dopo il diploma

Chi segue un corso di preparazione ha più chance di successo

I genitori appoggiano le scelte dei figli

Le forze armate che stuzzicano di più i sogni dei ragazzi?: in vetta c’è senza dubbio quella dell’(18%), seguita da quelle della(14%) e dei(14%). Il livello di apprezzamento delle altre? La Polizia di Stato è un gradino sotto (11%), leggermente più giù ci sono Aeronautica (10%) e Marina (9%). Ma 1 su 10, pur di entrare, si accontenterebbe di qualsiasi corpo. Anche se, su questo aspetto, la geografia a volte mischia le carte:, ad esempio,(specie tra i maschi)(la vorrebbe seguire 1 su 4).La provenienza incide anche sul livello gerarchico in cui gli studenti vorrebbero approcciarsi ai corpi militari e di polizia. A livello nazionale il campione si divide in parti uguali:(tramite l’accademia o un concorso da dirigente),(VFP o Agente),(Maresciallo o Ispettore). Ma. Mentre al Centro la strada più battuta è quella da Sottufficiale (si attesta al 43%).Volano basso è(il 38% mette nel mirino il concorso da VFP o Agente).Situazione omogenea in tutta Italia per quanto riguarda, invece,. La maggior parte (33%) cercherebbe di bruciare le tappe provando; il 27%, al contrario, rimanderebbe il progetto alla fine del percorso universitario,. Posizione intermedia per gli altri: il 19% attenderebbe, il 21% ci penserebbe. E se non dovessero passare al primo colpo? Il 12% si fermerebbe subito; il 47%, prima di abbandonare le speranze, proverebbe altre 2-3 volte; il 16% ci proverebbe anche 4-5 volte. Ma. Imprescindibile, in ogni caso, la preparazione: il 72% inizierebbe con largo anticipo in vista delle prove concorsuali.Ma l’indagine ha voluto ascoltare il parere pure di. Sono circa 1000 ragazzi.dei quali – il 55% -. La differenza, molto spesso, l’ha fatta proprio il tipo di preparazione:, ad esempio,. Tuttavia solo il 36% dei concorsisti si è preparato con questa modalità: il 14% concentrandosi sulle lezioni del corso, il 22% unendovi lo studio individuale (su manuali e banche dati dei quiz). Il 26%, invece, ha studiato esclusivamente sui libri. Il 38%, la maggioranza, solo sul database ufficiale dei test.(o nelle forze di polizia)? Perché alla ricerca hanno partecipato anche 3mila tra mamme e papà.. Il 20% approverebbe solo se la scelta ricadesse su una carriera a basso rischio. Le ragioni del ‘sì’?di cui sono portatrici le forze armate (38%)(14%)(13%). Ancor prima di queste viene anche il tipo di attività svolta (16%).