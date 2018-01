La nuova challenge tra studenti? Testate sulla lavagna

Una nuova challenge ha fatto breccia tra gli studenti. Un gioco molto pericoloso, in realtà. Così come segnala Il Mattino di Padova, è gara tra i ragazzi delle scuole della città a dare la craniata più forte all'armadietto o alla lavagna. Tutto vero, purtroppo, nessuna finzione. Diversi video sono stati pubblicati sulla pagina Instagram "Padova_Schools" per poi essere cancellati dopo poco tempo. A essere presa di mira dalla testa degli alunni però non è solo la lavagna ma, ad esempio, anche la macchinetta per le merendine con un rischio altissimo di farsi male.

Esempi da non imitare

Video cancellati

















Sgombriamo subito il campo da qualsiasi dubbio. Si tratta di una moda pericolosissima eche mostrano sui social, con dubbio orgoglio, le loro bravate: una bella rincorsa e poi "sbang", la capa si schianta contro il mobilio. Tutti a ridere e complimentarsi con "l'eroe" della testata. E poi sotto a chi tocca con alcuni in evidente imbarazzo, altri decisamente più coraggiosi. Chi vince? Chi ha la capoccia più dura.: "È stato bellissimo. Ci siamo divertiti e grazie a te abbiamo creato un mito. Ma è tempo di andare avanti, nuovi meme e nuove leggende entreranno nella storia di Padova_schools (ed anche perché vogliamo evitare conseguenze legali). Ma tu rimarrai sempre nei nostri cuori, tu che grazie solo alla tua testa hai compiuto delle tanto mirabili imprese. Grazie".Dopo poco tempo dalla pubblicazione dell'articolo, però,. Cancellati in una manciata di minuti dalla 'denuncia'. Ad oggi, perciò,. La redazione di Skuola.net ha provato a contattare l'autrice dell'articolo, che ha comunque confermato la presenza del materiale online almeno fino a questa mattina. Tuttavia, l'account ThisCrush collegato alla pagina conserva qualche messaggio che si riferisce proprio alla "guerra di teste".