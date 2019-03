Scherzi di Carnevale: i più belli da fare ai tuoi compagni di classe

Carnevale, è risaputo, non vuol dire solo maschere e coriandoli ma anche scherzi. Tanti quelli a cui si possono sottoporre amici e parenti per il puro divertimento. Ma affinché uno scherzo riesca, è necessaria una preparazione, un vero e proprio studio che consideri ogni piccolo particolare. Per mettere suuna beffa ad opera d’arte, quindi, bisogna attuare una pianificazione accurata, solo così si può sperare in un vero e proprio spettacolo. Noi di Skuola.net abbiamo deciso di darti qualche dritta in materia di scherzi di Carnevale!

La vittima perfetta

La progettazione

Scherzi di Carnevale: la generosa offerta

Scherzi di Carnevale: la cancelleria maledetta

Scherzi di Carnevale: belle notizie (forse)

La prima cosa di cui si deve tenere conto quando si architetta uno scherzo è. Non esiste la vittima perfetta di uno scherzo, ma, perciò scegli chi vuoi, ma stai bene attento al carattere, alle abitudini, e soprattutto agli atteggiamenti del malcapitato. E’ preferibile non esagerare con le persone più suscettibili, e tenere l’artiglieria pesante per gli amici o le amiche più strette, che saranno più disposti a farsi una risata con te. E’ importante ricordare che la nobile arte della beffa, ma ha lo scopo principale di divertire, sia te che gli altri. E’ vero che “A Carnevale ogni scherzo vale” ma cerca sempre diPer pianificare uno scherzo puoi utilizzareti passi per la testa: ti serve solo la creatività. Per prendersi gioco degli altri bisogna essere in grado di, senza cadere né nell’offesa, né nella banalità. L’abilità nella recitazione e nell’improvvisazione è importante per il primo passo necessario alla riuscita di uno scherzo:. Il tuo bersaglio non deve accorgersi che stai per mettere in atto qualcosa, quindi sii piùe cerca di interagire con lui o con lei. E’ molto importante che tu nasconda il tuo vero scopo: l’essere sospettati comprometterà la buona riuscita dello scherzo. Quando sei sicuro che la vittima abbia abboccato, vuol dire che puoi passare all’azione. Ora che ti è tutto più chiaro, ecco alcuni scherzi che puoi fare ai tuoi amici!Questo è uno scherzo alimentare, quindi. Il momento migliore per mettere in atto questo scherzo è sicuramente. Hai presente quel panino che ti sei portato per rifocillarti durante la pausa? Beh, potrebbe avere, magari in un punto specifico che, guarda caso è proprio il punto che offrirai al primo che ti chiederà un morso. Oppure quei biscotti ripieni di vaniglia che ti sei preparato come sfizio? Qualcuno potrebbe avere un gusto di… dentifricio anziché vaniglia. Insomma,, e la prossima volta che qualcuno vorrà 'rubare' la tua merenda ci penserà due volte.Lo scherzo per eccellenza nei confronti di chi, stanco di portare così tanto peso nello zaino, decide die di farsi prestare ogni volta gomme da cancellare, matite, penne ecc. Nella preparazione di questa beffa le penne potrebbero, e magari una penna apparentemente blu, potrebbe iniziare a scrivere in rosa, o in verde, o la matita potrebbe aver passato una serie di bombardamenti nucleari tanto da avere una mina, che si spunta ad ogni temperata. Anche questi scherzi lasciano spazio alla creatività, sta a te decidere come farti una risata.Questo scherzo è forsesenza cadere nella presa di mira. La vittima deve essere, più preferibilmente un tuo amico in modo che nessuno si offenda. L’intento è di mettersi d’accordo con altre persone nell’inventare una fake news, e nel convincere la vittima della validità della storia che stai raccontando, per poi smontare tutta la presa in giro svelando la beffa in atto. E’ pericolosocon questo tipo di scherzi, perciò ricordati che “Lo scherzo è bello quando dura poco”.