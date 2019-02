Quando è Carnevale 2019? Le date del martedì e del giovedì grasso

Tra costumi, maschere, coriandoli e dolci tipici e gustosi, Carnevale è forse la festa più allegra dell’anno, non solo per i bambini che possono vestire i panni dei loro eroi ma anche dei più grandi che con entusiasmo si divertono a tirare fuori il lato giocoso e meno serio, indossando i vestiti più strani e bizzarri.

Le strade di molte cittadine italiane si stanno infatti preparando ad essere colorate da coriandoli e da stelle filanti, e ad accogliere le storiche parate con carri spesso a tema, sopra cui si possono ammirare le maschere più belle.



Quando si festeggia il Carnevale 2019?

• Giovedì grasso(Inizio del Carnevale): 28 febbraio;

• Martedì grasso(Fine del Carnevale): 5 marzo;

• Mercoledì delle Ceneri: 6 marzo;

• Fine del Carnevale Ambrosiano: sabato 9 marzo.



Vacanze di Carnevale 2019 in vista per le scuole di molte regioni

Come è noto,ma oscilla nel periodo compreso fra il 22 marzo e il 25 aprile,. Dopo il periodo di parate, feste e travestimenti che ha termine con il martedì grasso, ne inizia infatti un altro di sobrietà con il seguente mercoledì delle Ceneri da cui prende avvio la Quaresima che precede la Pasqua.inoltre la festività del Carnevale (che prende il nome di) si protrae per altri giorni fino al sabato che precede la prima domenica di Quaresima.Poichésarà domenicabasta spostare il calendario indietro di sei settimane per ricavare le date precise del Carnevale:Le vacanze di Carnevale poiché non sono istituite ufficialmente dal Miur, non sono nemmeno distribuite in modo uguale nelle diverse regioni! Ogni istituto infatti, in base al principio dell’autonomia scolastica, può decidere in modo autonomo quanti e quali giorni di vacanza assegnare e se farlo oppure no.Clicca qui se vuoi visualizzare l’articolo con la lista delle regioni le cui scuole resteranno chiuse per Carnevale.