Giornata degli Insegnanti: i professori indimenticabili di film e Serie Tv

I professori, che personaggi! Eh già, ognuno di loro ha caratteristiche ben precise che ce lo rendono mortalmente antipatico o incredibilmente simpatico. Ma anche il più severo dei prof, alla fine, ha un grande merito: sa insegnare sempre qualcosa di nuovo. Per questo il cinema e la Tv sono pieni di protagonisti che hanno fatto dell'insegnamento una vera e propria missione.

Per celebrare la giornata mondiale degli insegnanti, abbiamo voluto fare una carrellata dei professori del grande e del piccolo schermo che sono rimasti indelebili nella nostra memoria, indimenticabili proprio come i nostri prof preferiti a scuola.

Walter White –“Breaking bad"

Albus Silente - Saga di "Harry Potter"

Jessica "Jess" Day - New Girl

Antonio Martinelli alias Carogna – “Notte prima degli esami”

Chi non conosce Walter White, il professore di chimica che, a quasi cinquant'anni, cambia completamente la propria vita diventando molto, molto cattivo. Walter è in difficoltà economiche, e la scoperta di un cancro ai polmoni (con moglie incinta e il primo figlio con problemi di salute), non fa che far precipitare la situazione. E' quando incontra il suo ex studente Jesse Pinkman, che decide di mettersi in loschi affari con lui, per assicurare un futuro alla famiglia. Le loro avventure lo porteranno a una completa trasformazione.Albus Silente, tutti avremmo voluto un insegnante come lui. In realtà è il preside della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, ed è un classico "mago buono" dalla lunga barba bianca (che tutti abbiamo avuto voglia di tirare). Oltre ad essere saggio e gentile, è anche il mago più potente del mondo e di tutti i tempi per la sua intelligenza e per la sua grande conoscenza della magia. Fareste a scambio con i vostri prof?Giovane, carina e molto, molto strana, canta in continuazione e sogna un mondo migliore. Tra una disavventura e un'altra, insegna con vera passione, che la sua classe sia composta da bambini o che si tratti di corsi per adulti. Con lei il divertimento è assicurato, anche perché non può evitare di infilarsi in situazioni veramente imbarazzanti e tentare di uscirne in maniera altrettanto goffa.Il cattivo tra i cattivi, tanto che i suoi studenti lo chiamano "Carogna". Ma il prof. Antonio Martinelli non è solo un insegnante sadico che adora torturare i suoi studenti a colpi di letteratura italiana. Anche se molto severo, decide infatti di aiutare Luca, un ragazzo totalmente impreparato agli esami di Maturità e innamorato segretamente proprio della figlia del prof. Luca scoprirà che la Carogna in realtà ha tanto da insegnare, anche fuori dalla classe.

Dewey Finn – “School of rock”

Ann Watson – “Mona Lisa Smile”

Il Sognatore - "Bianca come il latte rossa come il sangue"

Il Professor Keating - “L’attimo fuggente”

Chi vuole fare il professore? Non di certo Dewey Finn: lui è un musicista che ama il rock e vorrebbe vivere di questo, ma è talmente squattrinato che inizia a fare il supplente in una rigida scuola elementare. Ma a volte i veri talenti sono nascosti, e quando Dewey decide di fare sul serio con i propri alunni, nasce una rock band da premio... e uno dei più incredibili insegnanti della storia del cinema.Anni '50. La professoressa Katherine Ann Watson ama la Storia dell'Arte e in particolare è appassionata di tutte le forme artistiche contemporanee che stavano rivoluzionando il modo di guardare il mondo. E' single e orgogliosa del suo lavoro. Ma quando arriva in un college americano molto conservatore, dovrà battersi con tutta se stessa per insegnare alle sue studentesse la lezione più importante: liberarsi dai pregiudizi e dai vincoli della morale dell'epoca e iniziare a credere in sé stesse.Un professore boxeur con cui parlare dei propri giganteschi problemi adolescenziali... sul ring. Chi lo avrebbe mai detto, che un tipo che adora la Divina Commedia di Dante fosse anche uno da guantoni? Il Sognatore non ama i mezzi termini e, pur di spronare Leo - alle prese con la scoperta non solo dell'amore, ma anche della malattia e della fragilità della vita - sa essere severo e diretto. Proprio come un pugno. Ma non rinuncia mai ad ascoltare i propri ragazzi e a spronarli ad affrontare le proprie debolezze. Anche con l'aiuto del sommo poeta.Indimenticabile Robin Williams nei panni dell'insegnante che scuote menti e coscienze di giovani "incatenati" tra regole e buone maniere. “Carpe diem, cogliete l'attimo ragazzi, rendete straordinaria la vostra vita”: queste parole del professor Keating sono rimaste nella storia del cinema e il personaggio è un vero e proprio esempio per tanti prof che amano il proprio mestiere e lo vedono come una missione. Capitano, mio capitano!