Meteo Pasquetta 2019, che tempo farà? Le regioni dove piove e quelle dove ci sarà il sole

Pasquetta, la ricorrenza immediatamente successiva a Pasqua, anche se nasce come una festa dalle valenze cristiane è in realtà amata e condivisa da tutti in Italia, soprattutto per il suo carattere di divertimento e di convivialità fra amici e parenti che da sempre la contraddistingue.

Il Meteo di Pasquetta...ogni anno sempre la stessa storia! Tutti gli anni la stessa storia: esci con il sole, parti per il pic-nic fuoriporta con gli amici, tempo di sistemarti con il barbecue ed ecco che arrivano i nuvoloni gonfi di pioggia e dopo poco ecco che sei tutto zuppo e devi tornare a casa bagnato e infreddolito!

Drizzate le orecchie, le previsioni del tempo parlano chiaro. Ecco cosa scrive ilmeteo.it: “Partiamo subito dall'aspetto più negativo cercando ci capire quali saranno le zone maggiormente colpite dalla Pioggia. Iniziando dalle regioni settentrionali, nel corso del pomeriggio, alcune piogge potranno bagnare tutto il Piemonte, i monti della Liguria, tutta l'Emilia, l'ovest Lombardia ed entro sera tutto resto del Nord. Al Centro qualche debole piovasco bagnerà molti settori dell'area Adriatica e la Toscana. Infine, piogge sparse e qualche isolato temporale, si verificheranno dapprima sulla Sicilia centro orientale in movimento verso il resto delle regioni. Su queste aree è atteso una generale flessione delle temperature massime.

Per quanto riguarda invece le zone dove si potrà godere di un po' di sole, prime fra tutte saranno le aree tirreniche del Centro come la bassa Toscana ed il Lazio. Spostandoci all'interno, il sole si potrà vedere a tratti anche sull'Umbria e a scendere verso il Sud sui settori occidentali della Sicilia. Schiarite generose sono attese sulla Sardegna e sull'estremo Nord Est specie sul Friuli Venezia Giulia.”.

Nonostante il tempo avverso però non lasciamoci scoraggiare e non diamoci per vinti perché il meteo non è infallibile e può sbagliare, e oltre a questo vale sempre la pena organizzare qualcosa di bello, anche a rischio di prendere un bel temporale primaverile!

Come organizzare? Festeggiare il giorno di Pasquetta è ormai una tradizione entrata nell'uso comune e per questo va organizzata nel migliore dei modi, con musica, cibo a volontà e tante persone intorno ad animare la giornata!

Ecco alcune cose che saranno indispensabili allora per rendere la vostra Pasquetta davvero fantastica: