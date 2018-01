Prenotare le vacanze online: scopri come farlo in sicurezza

Alzi la mano chi non ha passato pomeriggi interi a navigare su Internet, sognando un’estate indimenticabile. Ormai bastano pochi click per assicurarsi un posto in qualche isola da sogno, approfittando di offerte e promozioni online. Come per tutte le cose, però, c’è un risvolto negativo. Tra virus, carte di credito a rischio clonazione e siti inaffidabili, è bene essere consapevoli di quello che si fa. Ma per non cadere in queste trappole basta qualche piccola accortezza: provate a seguire i nostri consigli per prenotare online in completa tranquillità!

Decidere la meta che si vuole visitare

Scegliere dove andare dipende da tanti fattori, su tutti la durata del viaggio e il budget. Per viaggi low-cost con una meta vicina si va sul sicuro: l’Italia vanta numerosiconsiderati tra i più belli del mondo, riconosciuti comee zone turistiche piene di locali notturni. Qualche esempio?di Agrigento e la

Se invece siete appassionati di leggende e fantasy la Lapponia Finlandese è quello che fa per voi. Qui è stato aperto un hotel di ghiaccio a tema Games of Thrones: sarete abbastanza coraggiosi per dormire sotto le grinfie del Re della Notte?

Per chi vuole visitare l’Europa senza entrare nel mondo fantastico, una meta consigliatissima è Berlino, sia per la sua storia, che per i suoi prezzi convenienti. Il costo di una camera doppia a notte è in media sui 45 euro. Più economica Valencia, che costa in media 40 euro, poco più di Budapest che si ferma ai 35 euro.

Per chi è in cerca di divertimento e vita notturna l’isola greca di Kos è l’ideale, grazie ai prezzi abbordabili e ai moltissimi locali. Stesso discorso vale anche per i lidi di Sunny Beach in Bulgaria.

Per chi, infine, preferisce rimanere nel Bel Paese, Gallipoli e il Salento in generale offrono discoteche e aperitivi sulla spiaggia.

Organizzare il viaggio

Una volta trovata la vostra meta bisogna pensare a come arrivare e dove dormire!(è dispendiosa e guidare per lunghe tratte può essere faticoso!),, cercando sconti, pacchetti e promozioni. Su Internet trovate tutti gli orari di partenza, in questo modo potrete controllate se ci sono delle coincidenze nel caso in cui i mezzi da prendere siano più di uno, senza correre il rischio di perdere minuti preziosi!

Sistemata questa parte, si passa alla scelta dell’albergo o del b&b. Si confrontano i prezzi tra i vari alberghi della stessa zona, scegliendo il giusto compromesso tra costo e posizione. Un albergo centrale costerà poco più di uno periferico che risulterà essere più conveniente, però guardate se quest’ultimi sono ben collegati, quanto distano dal centro, cercando di optare per un alloggio che non vi costringa a camminare troppo (a meno che camminare non sia la vostra passione!).

Il tutto conviene farlo con largo anticipo: prima acquistate e meno spendete! E così siete anche sicuri che i posti non finiscano! Una volta decisa la destinazione e come muovervi è il momento di prenotare: pochi click e i vostri biglietti sono pronti!

Andare solo su siti fidati

Prenotare sicuro si può!

. Vicino al link di ogni sito c’è, che specifica quando si può navigare senza problemi su un sito o se invece c’è qualcosa di sospetto. Fidarsi di lui è un ottimo primo passo! Se invece un sito ha, non è pubblicizzato in altri sedi o non ci sono feedback online che possano garantirne l’onestà,. Ancheper pernottamenti o voliSiete timorosi quando si tratta di fare acquisti online? Beh, non siete gli unici! Secondo alcuni studi: pagando su un determinato sito, è assicurata la prenotazione nell’hotel scelto? I biglietti del treno saranno riconosciuti? E poi c’è il dubbio che assilla moltissimi genitori: “Ma non corro il rischio che mi clonino la carta?!”. Beh, è arrivato il momento di tranquillizzarli. Organizzare il proprio viaggio online in tutta sicurezza è possibile, eccome!

Come vi abbiamo già raccontato in questo articolo, ci si può dotare di una carta prepagata come CartaBCC Tasca, che ci avverte con una notifica via mail o via sms ogni volta che effettuiamo un pagamento. Inoltre, attraverso la app MyCartaBcc, si tiene sotto controllo il proprio saldo direttamente dallo smartphone.

Pagare in sicurezza grazie ad Apple Pay

Ma da oggi c’è una novità in più!, la nuova app targata Apple, permette di prenotare i vostri viaggi in tutta sicurezza, che sia da smartphone, tablet o Apple Watch. Apple Pay. Non registra i dati degli utenti sui dispositivi o server Apple e. Potrete decidere di andare ovunque, sempre con la. Inoltre, memorizzando le vostre carte di credito o debito sul Wallet, velocizzate ulteriormente il metodo di pagamento. Abbinandoci la CartaTasca BCC unite i vantaggi di entrambi i prodotti e con la più totale serenità!