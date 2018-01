I migliori consigli su come risparmiare

Per gli studenti, si sa, gennaio non è uno dei periodi più piacevoli. Il ritorno dietro ai banchi di scuola dopo le abbuffate e le giocate natalizie è spesso visto come una punizione. Ma il primo mese dell’anno porta con sé molte sorprese, basta imparare ad apprezzarle. Su tutti, i risparmi accumulati grazie alle feste (e perché no, anche la sommetta vinta con la tombola…): nonni, zii e parenti vari sanno essere molto generosi durante le vacanze di Natale. Ma qual è il modo migliore per impiegare i soldi messi da parte? Potete scatenarvi durante i saldi e concedervi quelle scarpe da ginnastica che sono da mesi sulla vostra wishlist, oppure potreste far crescere il vostro gruzzoletto per la vacanza studio all’estero che sognate da tempo. Paura di non farcela? Provate a seguire i nostri consigli!

Il classico salvadanaio

Darsi degli obiettivi specifici

Occhio alle spese!

Una carta prepagata

resta il metodo più classico. Moneta dopo moneta – non sottovalutate i centesimi che si accumulano nel fondo delle tasche o delle borse! – è possibile levarsi più di qualche sfizio: la serata al cinema, il panino il sabato sera con gli amici, l’ultimo fantasy del vostro scrittore preferito. Ovviamente,, che sia quello di rinnovare l’abbonamento a Netflix o pianificare la prossima vacanza studio in Inghilterra., dal più grande al più piccolo, dal più essenziale al più frivolo,calcolando le entrate e le uscite. Se una volta erano necessari carta, penna e calcolatrice, oggi la tecnologia ci fornisce un grande aiuto.Vi permetteranno di registrare tutte le vostre spese e di capire quali sono gli acquisti veramente indispensabili.che garantiscono la più totale sicurezza per gli acquisti sia online che nei negozi. Conoscete i vantaggi? Per farvi capire meglio il loro funzionamento, oggi vi illustreremo le caratteristiche di CartaBCC Tasca . Questa prepagataLa ricarica può essere fatta dalle casse di una filiale oppure da qualsiasi sportello bancomat delle BCC aderenti, dove potrete anche ottenere la ricevuta del vostro estratto conto.CartaBCC Tasca è inoltre dotata di una tecnologia innovativa cheInoltre,Il tutto attraverso lo smartphone. In questo modo si possono conoscere e verificare i risparmi,La CartaBCC Tasca è uno strumento veloce e semplice da usare e grazie all’apposita app