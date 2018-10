Halloween 2018: immagini animate, foto e frasi per WhatsApp e Instagram

E' arrivato finalmente il 31 ottobre e, con questa data, un ponte lunghissimo da scuola e la festa più terrificante dell'anno: Halloween 2018!

Per farvi compagnia in questa lunga notte, Skuola.net vi consiglia frasi, immagini e gif da condividere con i vostri amici per la fatidica domanda: dolcetto o scherzetto?

Frasi Halloween 2018, aforismi e citazioni per WhatsApp, Instagram, Facebook

Iniziamo subito con gli auguri di buon Halloween. Se siete a corto di idee vi aiutiamo noi con una raccolta completa di frasi e citazioni che fanno al caso vostro:

Halloween è il giorno in cui ci si ricorda che viviamo in un piccolo angolo di luce circondati dall’oscurità di ciò che non conosciamo. Un piccolo giro al di fuori della percezione abituata a vedere solo un certo percorso, una piccola occhiata verso quell’oscurità.



Ora è nella notte il momento delle streghe, quando i cimiteri sbadigliano e l’inferno stesso alita il contagio su questo mondo.

(William Shakespeare)

Le streghe hanno smesso di esistere quando noi abbiamo smesso di bruciarle.

(Voltaire)

Questo è Halloween, grida insieme a noi,

fate largo a chi è speciale più di voi!

(Dal film Nightmare Before Christmas)

Malocchio e gatti neri, malefici misteri | il grido di un bambino bruciato nel camino | nell’occhio di una strega, il diavolo s’annega | e spunta fuori l’ombra: l’ombra della strega! | La vigilia d’Ognissanti han paura tutti quanti: | è la notte delle streghe! | Chi non paga presto piange!

(filastrocca cantata dai bambini dal film Halloween)

Trick or treat, smell my feet, give me something good to eat

(filastrocca tradizionale)

E ora... Torniamo nella fossa e diamo a tutto una bella scossa!

(Dal film Beetlejuice)

Immagini animate e gif Halloween 2018

Foto e immagini Halloween per WhatsApp e Facebook

Se volete inviare ai vostri amici delle immagini divertenti su Halloween, sul web c'è vasta scelta. Vi piacciono le gif o immagini animate su Halloween paurose, oppure buffe come questa?Vi servono frasi e immagini divertenti su Halloween da mandare ai vostri amici?