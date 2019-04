Verso le Elezioni Europee, giovani pronti al voto: ma quante ne sanno sull’UE?

Le elezioni europee si avvicinano. Mancano infatti meno di due mesi al 26 maggio, e sono davvero tanti gli eventi organizzati con il fine di preparare i ragazzi a questo importante appuntamento. Votare, infatti, rappresenta il modo più forte e significativo per esprimere la propria volontà e far sentire la propria voce. E’ quindi importante trasmettere, soprattutto ai più giovani, questi concetti. Tra le tante iniziative che hanno questo scopo, lo scorso 28 marzo a Palermo si è tenuto il dibattito ‘Primavera dell’Europa’, organizzato dal centro Europe Direct Euromed Carrefour Sicilia, in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Noi di Skuola.net non potevamo certo perdere questo importante appuntamento e abbiamo quindi deciso non solo di partecipare, ma anche di raccontarvelo!

Primavera dell’Europa: l’importanza delle Elezioni Europee

Un incontro al quale hanno partecipato più circa, incentrato sulla campagna, finalizzata proprio ad invogliare i ragazzi a recarsi alle urne il prossimo 26 maggio. All’interno dell’evento i ragazzi hanno poi avuto la possibilità di dibattere su temi cruciali per il futuro dell’Europa come l’ambiente, le migrazioni e l’occupazione. Non solo,, per capire. Attraverso alcune domande, legate ad aspetti disparati come il percorso Erasmus, o la crescente diffusione delle auto elettriche, abbiamo ‘interrogato’ i ragazzi per scoprire, e quindi della necessità di recarsi alle urne in occasione delle prossime elezioni europee.