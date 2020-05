Festa dell’Europa, studenti ed eurodeputati in Live Chat su Skuola.net il 7 maggio ore 11.00

Eurodeputati ospiti speciali della Live Chat

I ragazzi “interrogheranno” gli eurodeputati in diretta

Non solo eurodeputati: ci saranno Stefano Fresi e Cristina Polegri

È questo il titolo dellaorganizzata da Ufficio del Parlamento europeo in Italia, Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Dipartimento per le Politiche europee e Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con Skuola.net,Questo evento tutto al digitale,sarà dedicato aripercorrendo quelle che sono state le tappe fondamentali che a partire dal 9 maggio 1950 hanno portato alla formazione dell’Unione europea. Ma non solo: durante il live, glie conoscere così da vicino il lavoro svolto dalle istituzioni Ue. Ospiti speciali gli artisti Stefano Fresi e Cristiana Polegri. Per partecipare non resta che sintonizzarsidurante la diretta, alcuni deputati italiani presso il Parlamento europeo:capo delegazione FI/PPE al Parlamento europeo, Presidente della commissione per gli affari costituzionali e della Conferenza dei presidenti delle commissioni del Parlamento europeo;capo delegazione PD/SeD al Parlamento europeo;capo delegazione Italia Viva/ Renew Europe al Parlamento europeo;capo delegazione FdI/ECR al Parlamento europeo;capo delegazione M5S al Parlamento europeo. Saranno proprio loro aspiegando in cosa consiste il lavoro che svolgono. Un’occasione pere le istituzioni che la compongono. Per i maturandi inoltre, la possibilità di fare un ripasso su Cittadinanza e Costituzione in vista della Maturità 2020 L'evento si svolgerà ilcompletamente online e sarà in diretta sul nostro sito e sui nostri canali social Facebook e Youtube. A partecipare, collegati in streaming, migliaia di studenti da tutta Italia: alla Live Chatdelle scuole secondarie di secondo grado italiane coinvolte nei rispettivi percorsi di formazione europei, tra cui gli istituti scolastici che partecipano ai programminata nel 2015 per sensibilizzare i giovani sull’Europa e sulla democrazia europea mediante la conoscenza attiva dell’UE e del Parlamento europeo;piattaforma digitale totalmente gratuita a disposizione dei docenti di ogni ordine e grado che offre contenuti e strumenti multimediali, favorendo lezioni interattive sull'Unione Europea, la storia, i valori, le istituzioni, con particolare attenzione ai diritti connessi alla cittadinanza europea; epercorso didattico innovativo finalizzato a promuovere e sviluppare nelle scuole italiane principi di cittadinanza attiva e consapevole, attraverso attività di ricerca e monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici europei e nazionali.Ospiti d'eccezione gliche offriranno il loro originale contributo creativo alla Live Chat. A moderare l’evento, ci sarannoL’appuntamento da segnare sul calendario è quindi per giovedì: non perdere l’occasione di festeggiare la Festa dell’Europa insieme a noi!