Oggi è la giornata mondiale della gentilezza: frasi e aforismi da dedicare

Frasi e citazioni per la giornata mondiale della gentilezza

Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre

Platone

Sii gentile quando possibile. È sempre possibile

Dalai Lama

Praticate gentilezza a casaccio e atti di bellezza privi di senso.

Anonimo

Rimani gentile… Non lasciare che il mondo ti renda insensibile. Non lasciare che la sofferenza ti lasci odiare. Non lasciare che l’amarezza rubi la tua dolcezza.

Kurt Vonnegut

Nessun atto di gentilezza, per piccolo che sia, è mai sprecato.

Esopo

Quale saggezza puoi trovare che sia più grande della gentilezza?

Jean Jacques Rosseau

La gentilezza dovrebbe diventare il modo naturale della vita, non l’eccezione.

Buddha

Una parola delicata, uno sguardo gentile, un sorriso bonario possono plasmare meraviglie e compiere miracoli.

William Hazlitt

La gentilezza è la catena forte che tiene legati gli uomini.

Johann Wolfgang Goethe

Ovunque ci sia un essere umano, vi è la possibilità per una gentilezza.

Seneca

Una parola gentile è come un giorno di primavera.

Proverbio russo

Custodisci bene dentro te stesso questo tesoro, la gentilezza. Impara a dare senza esitazione, come perdere senza dispiacere, come acquisire senza grettezza.

George Sand

Io non conosco nessun altro segno di superiorità nell'uomo che quello di essere gentile.

Ludwig van Beethoven

Sii un arcobaleno nella nuvola di qualcun altro.

Maya Angelou

Quando la misura e la gentilezza si aggiungono alla forza, quest’ultima diventa irresistibile.

Gandhi

Le cortesie più piccole

– un fiore o un libro –

piantano sorrisi come semi che germogliano nel buio.

Emily Dickinson

Per avere labbra attraenti, pronuncia parole gentili.

Audrey Hepburn

La vita ha due doni preziosi: la meraviglia à e la gentilezza. La prima l’ho trovata negli occhi dei bambini e la seconda nella mano di chi aiuta.

Fabrizio Caramagna

Nessun atto di gentilezza, per piccolo che sia, è mai sprecato.

Esopo

Abbiamo due orecchie e una bocca per poter ascoltare il doppio di quanto diciamo.

Epitteto

Quale saggezza puoi trovare che sia più grande della gentilezza?

Jean Jacques Rosseau

La parola più gentile in tutto il mondo è una parola scortese, che non viene detta.

Anonimo

Fai che il tuo cuore sia come un lago: con una superficie calma e silenziosa e una profondità colma di gentilezza.

Lao Tzu

Non esiste dovere più indispensabile di quello che impone di restituire una gentilezza.

Cicerone

Si può rimborsare un prestito di oro, ma si muore per sempre debitori nei confronti di coloro che sono gentili.

Proverbio malese

Le parole gentili sono brevi e facili da dire, ma la loro eco è eterna.

Madre Teresa

È una gentilezza rifiutare immediatamente quello che intendi negare.

Publilio Siro

La cosa più bella nella vita è fare qualcosa per qualcuno senza che se ne accorga.

Christian Bobin

La gentilezza è la catena d’oro con la quale la società viene tenuta insieme.

Goethe

Fai del bene di nascosto, e arrossisci a vederlo divulgato.

Alexander Pope

Si sempre un po’ più gentile del necessario.

James M. Barrie

La gentilezza è il linguaggio che il sordo può sentire e il cieco può vedere.

Mark Twain

Amor al cor gentil ratto s’apprende.

Dante Alighieri

Oggi,, è. A volte, soprattutto online, ci si dimentica sempre più spesso che si può essere, cortesi e cordiali in qualsiasi contesto, sia in rete che nella realtà di tutti i giorni. Infatti basta un, uno anche solo unper più gentili tra amici, conoscenti o anche con sconosciuti. Ecco alcune frasi e aforismi famosi, e non, da dedicare a chi si vuole.Ecco una piccola lista delleda dedicare sia a noi che ai nostri cari.