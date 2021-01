Pillole di umorismo, trending topic e televisione: ecco la community che dà voce a "Cose non Cose"

Cose Non Cose è molto di più di una semplice pagina satirica

Intervista a Francesco Brocca, founder della pagina Cose Non Cose

Sono più di 2 milioni di persone a fare, l’icona di. Nel gruppo ufficiale oltreriempiono il serbatoio di satira culturale e sociale, si organizzano per eventi e si confrontano. Dietro il marchiosi cela anche una spontanea tendenza ae tante nuove figure professionali che possono cimentarsi in attività lavorative sempre più richieste al giorno d’oggi nell’ambito del marketing digitale, mettendo alla prova le proprie capacità di pianificazione a medio-lungo termine, programmazione contenuti e soprattutto problem solving.In un periodo storico segnato dal dilagare di fake news e titoli clickbait, Cose Non Cosedi riferimento, composto per lo più da giovani, in modo danel mare vastissimo formato dai social network.Ciò che rende Cose Non Cose unica nel suo genere è lacon un linguaggio molto vicino ai più giovani.Cose Non Cose è da tempo, sensibilizzando i più giovani sulla tematica dei rischi legati all’uso delle nuove tecnologie e allo stesso tempo insegnando alle vecchie generazioni che l’uso di Internet non comporta soltanto rischi ma soprattutto numerosi vantaggi alla vita quotidiana. Nell’ultimo periodo, segnato profondamente dalla pandemia da Covid-19, si è voluto inoltre, invitando il bacino di utenza ormai a rispettare le norme di prevenzione (a partire dal “restiamo a casa” durante il lockdown). Ildestinata a diventare virale, il cosiddetto, è unoportandolo a soffermarsi sul contenuto, in modo da approfondire la tematica trattata. È incredibile come un semplice gattino possa attirare l’attenzione su molteplici tematiche quali ad esempio l’abbandono degli animali o l’ambiente.Cose Non Cose è dunque una, che in realtà può vantare un. Non a caso è stata, le quali hanno scelto il linguaggio dei meme per pubblicizzare i propri brand e prodotti. Ho incontrato, che ci racconta qualcosa di lui e della pagina.Nel 2015 al secondo anno di università insieme a due miei amici, Enrico e Matteo, decidiamo di buttarci e incominciare a realizzare una strategia pungente e satirica con l'obiettivo di smuovere la coscienza dello spettatore. Nel giro di poco tempo abbiamo raggiunto i 200.000 Followers e dopo aver conosciuto Luca Scoffone e Leonardo D'Onofrio abbiamo deciso di sviluppare il progetto a livello nazionale con tanti giovani volontari a supporto della causa.Il processo della creazione di una community non si discosta di molto da quello di una azienda, o almeno per l'approccio che abbiamo sempre adottato non notiamo troppe differenze. Infatti, come in un'azienda ci dev'essere una mission, un risultato da perseguire. Una volta individuato sarà il team di persone che combattono insieme a te a fare la differenza. Per molti creare una community sembra cosa da ragazzini, "cosette su internet"….Invece basti pensare che grossi gruppi italiani e internazionali hanno investito milioni di euro con l'intento di raggiungere nuove fette di pubblico proprio sui Social network.Il bello riguarda l'apparente libertà di potersi esprimere in qualsiasi modo. L'aspetto più delicato riguarda la normativa italiana ed europea che non riesce a stare al passo coi tempi. Troppe falle giuridiche sono ancora presenti in questo ambito a discapito dei cittadini.Gianluca Daluiso