Cornetto: concerto gratuito e favolosi premi per festeggiare i 60 anni

Live 60: il concerto gratuito per i 60 anni di Cornetto!

Contest #Cornetto60: Cornetto ti regala TicketOne!

non è buono solo di gusto, ma anche di cuore. Non per niente tutti lo conoscono come il. In particolare dagli studenti che iniziano a gustare la granella di nocciole e l’immancabile punta di cioccolato proprio quando la scuola finisce ed inizia l’estate. Vacanze, sole, mare, amore… e soprattutto musica.Un fantasticocon gli artisti più amati dai giovani e unche mette in palio meravigliosi premi: queste sono le iniziative dialle quali non puoi mancare!Quando si festeggia, lo si fa per bene: questo Cornetto lo sa bene e ti invita al. Una location spettacolare per un grande evento musicale, gratuito e aperto a tutti, in collaborazione con RDS.Chi ci sarà? La scaletta è piena di cantanti di successo:Il live partirà alle 21. Alle 19.30 apriranno i cancelli, ma non prendertela troppo comoda, l’ingresso è consentito solo fino ad esaurimento posti.E i festeggiamenti non finiscono qui, perché per il suo compleannoChiunque troverà l’edizione limitata del gelato, riconoscibile dal logo Cornetto stampato sulla cialda, potrà parteciparescattandosi una foto mentre dà il primo morso al Cornetto e pubblicandola su Instagram. Ogni settimana, da cui al 30 settembre, si possono vincereNon trovi il cono fortunato? Nessun problema:Ti basterà registrare un video del remake dello storico, condividendolo con l’hashtag