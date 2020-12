Non solo Covid: le regole per contrastare i “superbugs”, i batteri resistenti pericolosi per la salute di tutti

Come combattere i “superbugs”: le regole

Batteri multiresistenti: la prossima minaccia dopo il Covid?

Farmaci antimicrobici innovativi, l’unica difesa contro i “superbugs”

A spiegarlo chiaramente, la campagna d'informazione "Non scordiamoci funghi e batteri. Difendiamo insieme gli antimicrobici" promossa dain occasione della: queste sono le regole fondamentali che la campagna "Non scordiamoci funghi e batteri. Difendiamo insieme gli antimicrobici" vuole diffondere il più possibile, in modo da contrastare il fenomeno dell'antimicrobico-resistenza. Sul sito www.stopsuperbugs.it è possibile trovare. Anche sutroverai contenuti dedicati sui social e sul sito, tra cui questo articolo. Sul, poi, sarà possibile scaricare, con immagini dinamiche di batteri da integrare su foto e video.L'iniziativa rivolge così un(quei farmaci, cioè, che combattono i microrganismi uccidendoli e interrompendone la proliferazione), spesso. Questo perché utilizzarli in modo non appropriato può. Si ipotizza infatti che, senza un adeguato intervento in materia, anche attraverso una corretta informazione dei cittadini,"Quando parliamo di antimicrobici ci riferiamo a farmaci attivi contro i microbi che non sono solo i batteri, ma anche funghi, virus e parassiti – spiega– queste specie microbiche purtroppo, con l'uso improprio di antibiotici, antifungini e antivirali, hanno imparato a 'difendersi'. Con l'invecchiamento della popolazione e con l'aumento di procedure invasive, chirurgiche e farmacologiche, che hanno permesso il miglioramento della sopravvivenza dei pazienti, è aumentata la probabilità di sviluppare infezioni legate a microrganismi diventati resistenti. Questi microrganismi riescono facilmente a superare l'attività del farmaco mettendo in atto meccanismi di difesa, sia di mutazione che di selezione. Dobbiamo preservare quei pochi farmaci di ultima generazione disponibili, utilizzandoli nel modo più opportuno possibile, evitando l'abuso ed evitando di prescriverli quando non sono necessari".Una situazione che, quindi, se non ancora critica,. Urgente, allora, non solo incentivare gli investimenti nella ricerca, ma anche, prevenendo le possibili gravi conseguenze appena viste."Abbiamo forte necessità di antimicrobici innovativi ma limitate disponibilità – dichiara– i motivi sono diversi: i germi sono capaci di mettere in campo profili di resistenza maggiori della nostra capacità di trovare nuovi farmaci; mentre i processi di sviluppo dei farmaci antimicrobici sono spesso lunghi e non sostenibili da parte di tante aziende, in quanto si tratta di un ambito non adeguatamente supportato dalle Autorità regolatorie. Occorre mettere in atto meccanismi che incentivino gli investimenti delle aziende mentre i medici, insieme ai cittadini, devono essere responsabilizzati al rispetto delle regole d'ingaggio per l'uso di questi farmaci, regole che devono essere seguite con grande scrupolo".