Ecco perché il cane è il miglior amico dell'uomo

Le 3 ragioni per cui il cane è il migliore amico dell'uomo

1. Sa ascoltare e consolare in silenzio

2. Non ci giudica ed è fedele

3. E' il nostro personal trainer

"Un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti fermati. Un bastone marcio per lui è sufficiente. A un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido. Se gli dai il tuo cuore, lui ti darà il suo. Di quante persone si può dire lo stesso? Quante persone possono farti sentire unico, puro, speciale? Quante persone possono farti sentire straordinario?"La frase finale del film Io e Marley riassume perfettamente molti dei comportamenti che ci fanno dire senza ombra di dubbio che, definizione ormai legata al cane in maniera indissolubile, tanto da essere spesso utilizzata come sinonimo di questo animale.Sin dall'antichità questo animale domestico ha affiancato l'uomo nell'attività di caccia e nell'allevamento del bestiame, fino ad adattarsi alle sue abitudini e a diventareper moltissime persone. Chi possiede un cane infatti sa bene che non esiste essere vivente più onesto, fedele e. Scopriamo allora insieme quali sono leL’abilità di questi animali di comprendere lo stato d’animo del padrone e stargli accanto nei momenti difficili, seppur in silenzio, riesce a offrirea molte persone. L’è una peculiarità di questo animale che sa cogliere il nostro linguaggio del corpo e comprendere il nostro stato d’animo, riuscendo a modo suo a darciin ogni situazione.Nei momenti più delicati della vita, aprirsi ad altre persone può portare con sé la paura di essere giudicati. Con un cane questo timore viene meno perché. Proprio per questo, non sarà mai interessato al nostro aspetto fisico, alla nostra situazione economica e lavorativa o alle nostre più stravaganti passioni. Ciò che conta per lui è solo stare insieme e volersi bene.Il cane ama stare all'aria aperta, è il compagno ideale per fare una o più passeggiate al giorno che, oltre a contribuire al, aiutano a fare amicizia. Infatti, il temperamento socievole del cane spinge anche il padrone a conoscere altri proprietari di cani eE' allora il caso di dare credito alle parole del filosofo tedesco, il quale aveva già compreso che "Chi non ha mai posseduto un cane, non sa cosa significhi essere amato".Gianluca Daluiso