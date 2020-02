RgenHERA: hai a cuore il pianeta? Condividi subito le tue buone abitudini e diventa ambassador

Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile: gli obiettivi per un mondo più vivibile

#RgenHERA: contribuisci anche tu a rendere migliore il Pianeta

Inizia subito:

#RgenHERA, l’iniziativa del Gruppo Hera per lo sviluppo sostenibile

#RgenHERA Come diventare ambassador? Scoprilo subito! Clicca qui!

Sappiamo bene che hai imparato ae che la. Ma hai mai pensato che il tuopotrebbe influenzare e modificare le abitudini di tantissime persone, contribuendo a rendere il nostro pianeta un posto migliore? Scopri come farlo d’ora in poi:che ti trasformerà in un verodegli obiettivi perSe non sei al corrente di cosa, non ti preoccupare: ci pensiamo noi a fare un piccolo riassunto. Questi obiettivi sono nati per, e rappresentano i punti cardine di un piano programmatico che 150 leader internazionali, dopo l’incontro alle Nazioni Unite del settembre 2015, si sono impegnati a realizzare entro il 2030., nello specifico, contieneche comprendono azioni di diversa natura, che non riguardano solo lama anche quella dei. Tra i più importanti, citiamo il diritto alla salute, all’alimentazione o l’acqua pubblica, fino a una nuova concezione dei centri urbani, dell’industria e della ricerca scientifica. Senza dimenticare l’istruzione garantita e gratuita, la parità di genere, la pace tra i popoli. Naturalmente, viene posta la necessaria attenzione anche verso nuove modalità di produzione e di consumo che abbiano un impatto ridotto sull’ambiente, nonché verso la conservazione dell’ecosistema delle nostre terre e dei nostri mari.Sei pronto a scendere in campo per dare il tuoa raggiungere uno o più di questi obiettivi? Allora hai un’occasione da non perdere.Come partecipare? È molto semplice.Il metodo è quello che i ragazzi come te conoscono meglio: condividere sulle tue- tramite foto o video - i momenti salienti del tuoe diventare così1. Scegli l’oggetto o la situazione che più rappresenta il tuo stile di vita sostenibile2. Realizza una foto o un video e condividili sui tuoi canali social con l’hashtag #RgenHERACome detto,è la, che vuole coinvolgere le nuove generazioni nel portare avanti gli. Ma cos’è esattamente Hera e di cosa si occupa? Ilsi occupa di, portare, e ha fatto dell’e dell’i valori fondamentali del proprio lavoro.Forte è il contributo di Hera nell’ambito dell’: l’azienda utilizza i principi in ogni processo, creando valore. Risparmiando risorse naturali e, allo stesso tempo, contribuendo alle sfide più urgenti per lo sviluppo sostenibile del pianeta. Inoltre, ha completato, che unisce gruppi, imprese, enti e istituzioni con lo scopo di favorire la conoscenza, lo scambio di esperienze, l'avvio di progetti in partnership e le collaborazioni nel campo della ricerca e dello sviluppo.Se condividi questi principi, non ti resta che entrare a far parte dellae iniziare subito a diffondere i valori della sostenibilità.