Cambio ora ottobre 2018: quando scatta l'ora solare

Il buio arriverà prima,facendo sembrare le giornate più corte ma regalando più luce alle prime ore dell’alba. Saranno questi gli effetti che porterà l’ora solare che tornerà dopo ben sette mesi in cui ha lasciato il posto all’ora legale. Se non sai quando metter mano alle lancette della tua sveglia, tranquillo perché ci pensiamo noi di Skuola.net a toglierti qualsiasi dubbio!

Cambio ora ottobre 2018: si torna all’ora solare

Cambio ora legale, è l'ultima volta?

Il cambio dell’ora, come ogni anno, avverrà durante l’che quest’anno cade ilAlloPotrai dormire un’ora in più, non male vero?! Per quanto riguarda i tuoi dispositivi comeUnica nota negativa, col cambio dell’ora dovrai dire addio, o meglio arrivederci, defintiivamente all’estate e dare il benvenuto al freddo inverno. PerIl passaggio dall’ora legale a quella solare e viceversa potrebbe diventare però un ricordo. Qualche mese fa, infatti, laUn sondaggio condotto in tutti i Paesi dell’Unione ha infatti decretato che circa l’E’ possibile quindi che in futuro tutti i paesi si uniformeranno all’ora estiva!