Ambiente, sostenibilità, energie green: il migliore sito (gratuito) dove informarsi e trovare risorse utili

Una fonte autorevole per informarsi sui temi della sostenibilità

Learning Hub, una “scuola” sulle energie rinnovabili

Su Energia Rinnovabile è possibile approfondire e conoscere meglio le forme di energia a basso impatto sull’ambiente, dall’energia eolica a quella marina, dall’energia solare a quella geotermica, con contenuti che illustrano nel dettaglio il loro funzionamento, i loro vantaggi e anche qualche curiosità.

Nella parte dedicata allo Sviluppo Sostenibile, si potrà scoprire quali sono le azioni internazionali in questo senso, cos’è l’economia circolare e come può contribuire alla salvaguardia del pianeta e delle sue risorse.

Per quanto riguarda la Transizione Energetica, è possibile approfondire tutte le sfaccettature che dobbiamo conoscere sulla sfida più importante di questo secolo, dal perché è così importante per contrastare i cambiamenti climatici al cosa aiuta a accelerarla.

Nella sottosezione Autori, si possono trovare articoli a firma di scienziati, economisti, docenti universitari, giornalisti coinvolti nel Learning Hub per far riflettere sui temi della sostenibilità ambientale, del cambiamento climatico e della transizione energetica.

Utilissimo e interessante il capitolo dedicato ai Dibattiti, dove le grandi tematiche ambientali vengono affrontate da professionisti di comprovata esperienza che danno il proprio punto di vista, ugualmente autorevole. Qui è anche possibile votare la posizione che rappresenta maggiormente il proprio pensiero.

Nel Glossario è possibile invece trovare le definizioni di tutte le parole del settore energetico da conoscere, anche quelle più tecniche.

Learning Hub Una fonte autorevole sui temi green Resta informato Clicca qui!

Se ti sta a cuore ile sei tra chi agisce quotidianamente nel, meriti di essere costantemente aggiornato sui temi che ti interessano di più: quelli inerenti alla. Il problema è che spesso, in particolare online, è difficile reperire(se non a pagamento), ed è sempre necessario verificare le fonti e difendersi dalle fake news, anche su argomenti importanti come questo.Tuttavia la musica è finalmente cambiata: il portale Enel Green Power è nato proprio per persone - studenti, docenti, professionisti o semplicemente appassionati del mondo green - che vogliono trovare in rete. Scopriamo meglio di cosa si tratta e, in particolare, di cosa tratta la sezione Learning Hub , sulla quale è possibile approfondire e formarsi con i contributi di esperti del settore.Il fatto che sia necessario dirigersi verso una, dove è garantito a tuttie dove le imprese inseriscono tra i propri obiettivi di business proprio quello di diventare, è ormai sotto gli occhi di tutti. Ma per raggiungere questo scopo, non si può non passare attraverso. È proprio quello che fa, leader mondiale nelle rinnovabili, che nel nuovo portale raccontae raccoglie sia le esigenze mondiali che locali, con contenuti globali disponibili in 4 lingue (italiano, inglese, spagnolo, portoghese-brasiliano). Ilpuò essere utilizzato da chiunque sia interessato allee a coloro che vogliono approfondire e conoscere di più sul settore delle rinnovabili, l’unica alternativa possibile e una delle concrete risposte alNella sezione Learning Hub del portale è ancora più evidente la missione di diventareper tutti gli interessati alle, al funzionamento dei componenti e allein campo. Quanto conosci le tipologie di energia rinnovabile? Cos’è la transizione energetica? Perché è così importante parlare di sviluppo sostenibile? Queste e tante altre domande possono trovare risposta proprio qui. Il Learning Hub si articola in diverse sottosezioni:I contenuti sono sempre nuovi e aggiornati: il Learning Hub , nei prossimi mesi, verrà infatti arricchito di nuovi elementi, a partire da unfino a innovativi. Stay Tuned!