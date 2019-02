7 personaggi famosi dal nome impronunciabile

Attori affascinanti e top model da mozzare il fiato. Poco importa se i loro nomi sono difficili da pronunciare, l’importante è ispirarci a loro. Alcune celebrità straniere forse non sanno che sono spesso vittime di un fenomeno molto originale: ladeformazione del proprio nome. Ecco 7 VIP che hanno dei nomi difficilissimi da pronunciare. Non ci credi? Prova a pronunciare i loro nomi!

7.Irina Shayk o… Šajchlislamova?

Meravigliosa non è un complimento. Irina Shayk, modella russa popolare grazie alla pubblicità di una nota marca di intimo, ha deciso di accorciare le sue generalità. All’anagrafe infatti è registrata come Irina Valer'evna Šajchlislamova. Tra una storpiatura e l’altra ha deciso che in passerella preferiva essere ricordata solo come Shayk. E nessuno l’ha certo dimenticata.

6. Paulo Coelho, un cognome non tanto poetico

Celebre scrittore di origini brasiliane conosciuto per i suoi romanzi di successo. Il suo nome ha una pronuncia modellata sulla cadenza portoghese che molti ignorano. Infatti, comunemente è riconosciuto letteralmente come Paulo Coelio. La vera pronuncia è Paulo Cuelio.

5. La bella Gisele Bundchen

Anche la modella ha un nome difficile. Nata in Brasile prende l’influenza dell’accento portoghese. Letteralmente il nome si dovrebbe dire così: Giseli Bundcen. Una sorpresa per chi azzarda a chiamarla “Buscè”.

4. Scarlett Johansonn con la G o con la I?

La pupilla di Woody Allen è molto apprezzata per la sua forma fisica sinuosa oltre che per il suo bel viso, sia da uomini che donne. Peccato che in Italia chiunque pronunci il suo cognome con la I, quando in realtà la J si legge come la nostra G.

3. Mark Zuckerberg con la U o con la A?

Non ha certo un cognome semplice il padre di Facebook. La pronuncia inglese corretta è Zacherberg, non va quindi letto così come è scritto!

2. Lo scioglilingua Arnlod Schwarzenegger

Di origini austriache, Schwarzenegger è diventato poi cittadino naturalizzato americano. Oggi ci siamo abituati a pronunciare bene il cognome dell’attore ed ex culturista. Ma inizialmente sembrava più uno scioglilingua!

1. E Ian Somerhalder come si pronuncia?

Il bello e cattivo della serie televisiva 'The Vampire Diares' è presto diventato un idolo di bellezza per tutti. Pensate che su Twitter ha più di 7 milioni di followers. Ad ogni modo il suo cognome si pronuncia Somerolder e non Someralder.

Serena Santoli